До Криму не надходитиме рік, чотири області матимуть проблеми з водою: Укргідроенерго про наслідки підриву Каховської ГЕС
Найближчим часом потерпати через проблеми з водопостачанням внаслідок руйнування Каховської ГЕС і розливу водосховища будуть чотири області України, а до Кримського півострова вода не надходитиме щонайменше один рік.
Про це заявив генеральний директор компанії Укргідроенерго Ігор Сирота в ефірі Радіо Свобода. Він зазначив, що водопостачання до Криму вже не відбувається, тому що в Каховському водосховищі занадто низький рівень води.
– Ймовірно, щонайменше рік вода до Криму не поступатиме. За умови деокупації, ми теж не зможемо забезпечити спочатку водою, – стверджує директор Укргідроенерго.
Він розповів, що чотири області України потерпатимуть від нестачі водопостачання. Йдеться про Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську та Миколаївську області. Він пояснив це тим, що нижче 12,7 м забір води вже не здійснюється.
Наразі українські фахівці розглядають альтернативні рішення, які допоможуть забезпечити населення питною водою. Зокрема, планують збільшити свердловини у Херсонській, Миколаївській і Дніпровській областях. Кривий Ріг має запаси на 1,5-2 місяці, а до Нікополя чи інших підтоплених міст довозиться вода, яку можна пити.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова