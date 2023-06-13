До Криму не надходитиме рік, чотири області матимуть проблеми з водою: Укргідроенерго про наслідки підриву Каховської ГЕС

Найближчим часом потерпати через проблеми з водопостачанням внаслідок руйнування Каховської ГЕС і розливу водосховища будуть чотири області України, а до Кримського півострова вода не надходитиме щонайменше один рік.

Про це заявив генеральний директор компанії Укргідроенерго Ігор Сирота в ефірі Радіо Свобода. Він зазначив, що водопостачання до Криму вже не відбувається, тому що в Каховському водосховищі занадто низький рівень води.

– Ймовірно, щонайменше рік вода до Криму не поступатиме. За умови деокупації, ми теж не зможемо забезпечити спочатку водою, – стверджує директор Укргідроенерго.

Він розповів, що чотири області України потерпатимуть від нестачі водопостачання. Йдеться про Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську та Миколаївську області. Він пояснив це тим, що нижче 12,7 м забір води вже не здійснюється.

Наразі українські фахівці розглядають альтернативні рішення, які допоможуть забезпечити населення питною водою. Зокрема, планують збільшити свердловини у Херсонській, Миколаївській і Дніпровській областях. Кривий Ріг має запаси на 1,5-2 місяці, а до Нікополя чи інших підтоплених міст довозиться вода, яку можна пити.

Джерело : Радіо Свобода

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