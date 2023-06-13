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Юлия Захарченко, редактор ленты

Могут сорваться огромные операции: Кузан о важности молчания во время контрнаступления

Могут сорваться огромные операции: Кузан о важности молчания во время контрнаступления
Фото: Генштаб ВСУ

Сейчас очень важно молчать обо всем, что касается контрнаступления Вооруженных сил Украины. Иначе это грозит тем, что могут сорваться запланированные огромные и комплексные операции, поэтому стоит как можно меньше комментировать эту тему.

Об этом заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпяку в эфире национального информационного телемарафона.

— Здесь важно понимать, что нам лучше перестраховаться, потому что все же сегодня бойцы делают фактически будущее страны. Нам лучше пожертвовать частично психологическим спокойствием населения, чем любая операция сорвется, потому что это действительно огромная и комплексная операция, — рассказал Кузан.

По его мнению, российские пропагандисты пытаются подделать как можно больше фактов, создать фейковые новости для дальнейшего оправдания или дискредитации контрнаступления Вооруженных сил Украины.

— Россияне имеют в информационном плане преимущество, потому что они будут выдавать как можно больше информации, чтобы дискредитировать, подделывать факты, заниматься фейками, то есть как они всегда умеют. Какие-то невероятные числа техники уничтожены, что абсолютно не соответствует действительности, но тут нечего комментировать. Просто нельзя слушать российские источники. Они это тоже поняли, и уже сегодня мы видим целую кампанию на Западе, когда делаются вбросы для того, чтобы как-то оправдать или дискредитировать украинское контрнаступление. Понятно, что это лоббистские проплаченные статьи, — утверждает Кузан.

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Война в Украине, ВСУ, контрнаступ, Российская пропаганда, українські військові, Фейкові новини
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