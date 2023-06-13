Можуть зірватися величезні операції: Кузан про важливість мовчання під час контрнаступу

Наразі дуже важливо мовчати про все, що стосується контрнаступу Збройних сил України. Інакше це загрожує тим, що можуть зірватися заплановані величезні та комплексні операції, тому варто якомога менше коментувати цю тему.

Про це заявив очільник Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан у коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі національного інформаційного телемарафону.

– Тут важливо розуміти, що нам краще перестрахуватися, тому що все ж таки бійці сьогодні роблять фактично майбутнє країни. Нам краще пожертвувати частково психологічним спокоєм населення, ніж будь-яка операція зірветься, тому що це дійсно величезна та комплексна операція, – розповів Кузан.

На його думку, російські пропагандисти намагаються підробити якомога більше фактів, створити фейкові новини для подальшого виправдовування або дискредитації контрнаступу Збройних сил України.

– Росіяни мають в інформаційному плані перевагу, тому що вони видаватимуть якомога більше інформації, щоб дискредитувати, підроблятимуть факти, займатися фейками, тобто як вони завжди вміють. Якісь неймовірні числа техніки знищено, що абсолютно не відповідає дійсності, але тут немає що коментувати. Просто не можна слухати російські джерела. Вони це теж зрозуміли, і вже сьогодні ми бачимо цілу кампанію на Заході, коли робляться вкиди для того, щоб якось виправдати або дискредитувати український контрнаступ. Зрозуміло, що це лобістські проплачені статті, – стверджує Кузан.

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