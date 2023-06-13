У Харкові перейменували парк Горького та низку вулиць – список

У Харкові рішенням міської ради перейменовано низку вулиць, пов’язаних із радянським минулим.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Відтепер вулиця Плеханівська носить ім’я лідера Фрайкору Георгія Тарасенка, вулиця Державінська — командира батальйону Вовки Да Вінчі Дмитра Коцюбайла, вулиця Броненосця Потьомкіна — легендарного комбата та нацгвардійця Олега Громадського, а безіменний сквер на Конторській, навпроти будинку №5, названий на честь бойового медика Владислави Черних.

— Ці герої загинули за всіх нас. За свободу Харкова. За незалежність України. І вони варті того, аби бути увічненим у пам’яті людей назавжди, – написав мер.

Терехов додав, що харків’янам, які мають житло на вулицях з новими назвами, змінювати прописку та документи про право власності на нерухомість не потрібно.

Крім цього, замість парку Горького, тепер буде Центральний парк культури і відпочинку. За словами Терехова, саме ця назва вже давно прижилася серед харків’ян.

Всі топонімічні рішення щодо перейменування вулиць і скверів ухвалені депутатами міської ради Харкова одностайно.

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