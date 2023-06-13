У Харкові перейменували парк Горького та низку вулиць – список
У Харкові рішенням міської ради перейменовано низку вулиць, пов’язаних із радянським минулим.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Відтепер вулиця Плеханівська носить ім’я лідера Фрайкору Георгія Тарасенка, вулиця Державінська — командира батальйону Вовки Да Вінчі Дмитра Коцюбайла, вулиця Броненосця Потьомкіна — легендарного комбата та нацгвардійця Олега Громадського, а безіменний сквер на Конторській, навпроти будинку №5, названий на честь бойового медика Владислави Черних.
— Ці герої загинули за всіх нас. За свободу Харкова. За незалежність України. І вони варті того, аби бути увічненим у пам’яті людей назавжди, – написав мер.
Терехов додав, що харків’янам, які мають житло на вулицях з новими назвами, змінювати прописку та документи про право власності на нерухомість не потрібно.
Крім цього, замість парку Горького, тепер буде Центральний парк культури і відпочинку. За словами Терехова, саме ця назва вже давно прижилася серед харків’ян.
Всі топонімічні рішення щодо перейменування вулиць і скверів ухвалені депутатами міської ради Харкова одностайно.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова