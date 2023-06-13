Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: двоє загиблих, серед восьми потерпілих є діти
На Львівщині через опади з берегів вийшла річка, підтоплені 40 домогосподарств
Були під водою 70 років. Падіння води у Дніпрі відкрило залишки дерев’яних мостів через Хортицю
Угорщина хоче використати українських військовополонених для провокації проти України – ЗМІ
Обмін зношених та “старих” доларів: в НБУ пояснили правила
Суспільство
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Харкові перейменували парк Горького та низку вулиць – список

Харків
Фото: Depositphotos

У Харкові рішенням міської ради перейменовано низку вулиць, пов’язаних із радянським минулим.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Відтепер вулиця Плеханівська носить ім’я лідера Фрайкору Георгія Тарасенка, вулиця Державінська — командира батальйону Вовки Да Вінчі Дмитра Коцюбайла, вулиця Броненосця Потьомкіна — легендарного комбата та нацгвардійця Олега Громадського, а безіменний сквер на Конторській, навпроти будинку №5, названий на честь бойового медика Владислави Черних.

— Ці герої загинули за всіх нас. За свободу Харкова. За незалежність України. І вони варті того, аби бути увічненим у пам’яті людей назавжди, – написав мер.

Терехов додав, що харків’янам, які мають житло на вулицях з новими назвами, змінювати прописку та документи про право власності на нерухомість не потрібно.

Крім цього, замість парку Горького, тепер буде Центральний парк культури і відпочинку. За словами Терехова, саме ця назва вже давно прижилася серед харків’ян.

Всі топонімічні рішення щодо перейменування вулиць і скверів ухвалені депутатами міської ради Харкова одностайно.

Читайте також
Брежнєва, лідера компартії В’єтнаму і ще трьох діячів позбавили звання почесного громадянина Києва
У Харкові перейменували парк Горького та низку вулиць – список

Ігор Терехов, декомунізація, Харків
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
РФ атакувала дронами Київський та Салтівський райони Харкова: пошкоджено будівлі та склад
У Харкові перейменували парк Горького та низку вулиць – список
РФ вгатила із ЗРК С-300 по околицях Харкова
Вибух
У місті лунають вибухи: Харків та область під обстрілом РФ
У Харкові перейменували парк Горького та низку вулиць – список
Пошкоджені водогін і поруч розташовані будинки: наслідки атаки РФ по Харкову
У Харкові перейменували парк Горького та низку вулиць – список
Пропагував комунізм: охоронцю поліклініки в Києві, де загинули люди, готують нову підозру
Охоронець поліклініки в Києві
Відео
50 тис. га лісів і 20 тис. тварин під загрозою зникнення: наслідки підриву Каховської ГЕС

Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (13.06.2023)
У Харкові перейменували парк Горького та низку вулиць – список
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (12.06.2023)
У Харкові перейменували парк Горького та низку вулиць – список
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (12.06.2023)
У Харкові перейменували парк Горького та низку вулиць – список
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (12.06.2023)
У Харкові перейменували парк Горького та низку вулиць – список
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь