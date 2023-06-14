Год в Черном море не стоит купаться и рыбачить: ученый о последствиях подрыва Каховской ГЭС

По меньшей мере год нежелательно купаться, рыбачить и употреблять морепродукты из Черного моря, в частности в районе Одессы и Николаева. Об этом заявил директор Украинского национального центра экологии моря Виктор Коморин во время брифинга в Media Center Ukraine, говоря о последствиях российского теракта на Каховской ГЭС.

— Токсичные вещества накапливаются и в организмах, и на морском дне. Осенью мы увидим, что когда будут штормы, ситуация снова станет тяжелой… На год мы отрезаны от курортного сезона. Не рекомендую купаться, рыбачить и употреблять морепродукты, — подчеркнул Коморин.

По его словам, последствия разрушения плотины страны Черноморского бассейна будут чувствовать еще не один год. А сейчас ученые пытаются выйти в море, чтобы понять, как меняется ситуация с загрязнением, и такая возможность обсуждается с военными.

— Получив такие данные, мы сможем заложить их в математическую модель и спрогнозировать изменения в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Через два-три дня эта загрязненная вода доберется до побережья Болгарии и Румынии, они испытают почти такие же последствия, — добавил ученый.

Источник: Media Center Ukraine

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