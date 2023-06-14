Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Задержка выплат ВПЛ: куда звонить и к кому обращаться
Были под водой 70 лет. Падение воды в Днепре открыло остатки деревянных мостов через Хортицу
Направлялась с ребенком в укрытие: в Киеве мужчина напал на женщину
11 погибших и 36 раненых: в Кривом Роге завершили поисково-спасательные работы
Под Броварами полицейская на авто насмерть сбила военного – что известно
Общество
Валентина Летяк, редактор ленты

Год в Черном море не стоит купаться и рыбачить: ученый о последствиях подрыва Каховской ГЭС

пляж, Одеса, Чорне море
Фото: Pixabay

По меньшей мере год нежелательно купаться, рыбачить и употреблять морепродукты из Черного моря, в частности в районе Одессы и Николаева. Об этом заявил директор Украинского национального центра экологии моря Виктор Коморин во время брифинга в Media Center Ukraine, говоря о последствиях российского теракта на Каховской ГЭС.

— Токсичные вещества накапливаются и в организмах, и на морском дне. Осенью мы увидим, что когда будут штормы, ситуация снова станет тяжелой… На год мы отрезаны от курортного сезона. Не рекомендую купаться, рыбачить и употреблять морепродукты, — подчеркнул Коморин.

По его словам, последствия разрушения плотины страны Черноморского бассейна будут чувствовать еще не один год. А сейчас ученые пытаются выйти в море, чтобы понять, как меняется ситуация с загрязнением, и такая возможность обсуждается с военными.

— Получив такие данные, мы сможем заложить их в математическую модель и спрогнозировать изменения в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Через два-три дня эта загрязненная вода доберется до побережья Болгарии и Румынии, они испытают почти такие же последствия, — добавил ученый.

Читайте также
В подтопленном селе под Херсоном обнаружили большое пятно нефтепродуктов
Год в Черном море не стоит купаться и рыбачить: ученый о последствиях подрыва Каховской ГЭС

Источник: Media Center Ukraine

екологічна катастрофа, Каховська ГЕС, Каховское водохранилище, Николаев, Одесса, одеський пляж, Пляжний сезон, Рыбалка, Черное море
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Экологи бьют тревогу. За несколько дней грязные потоки с Каховской ГЭС могут добраться до берегов Румынии и Болгарии
Год в Черном море не стоит купаться и рыбачить: ученый о последствиях подрыва Каховской ГЭС
Затоплены дома, размыты мосты: в Сочи вышли из берегов две реки
Потоп у Сочі 14 червня 2023
Оказывали помощь пострадавшим: полиция показала первые минуты после попадания ракеты в Одессе
обстріл Одеси 14 червня
От мощного взрыва подскочили я, сын и кошка: очевидцы о ночной атаке на Одессу
Обстріл Одеси 14 червня 2023
РФ атаковала Одессу четырьмя Калибрами: три человека погибли, есть раненые
Год в Черном море не стоит купаться и рыбачить: ученый о последствиях подрыва Каховской ГЭС
Видео
Подрыв Каховской ГЭС: как будут исправлять ущерб, нанесенный россиянами

О херсонских арбузах, розовых помидорах, винограде и персиках нам временно придется забыть. Удар россиян по житнице страны тяжело преувеличить. Прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва Каховской ГЭС могут возрасти до $10 млрд из-за невозможности полноценного ведения сельскохозяйственной деятельности на затопленных землях.

Кристина Гавриш
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (14.06.2023)
Год в Черном море не стоит купаться и рыбачить: ученый о последствиях подрыва Каховской ГЭС
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (14.06.2023)
Год в Черном море не стоит купаться и рыбачить: ученый о последствиях подрыва Каховской ГЭС
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (14.06.2023)
Год в Черном море не стоит купаться и рыбачить: ученый о последствиях подрыва Каховской ГЭС
Новини Факти ICTV — випуск новин за 13:00 (14.06.2023)
Год в Черном море не стоит купаться и рыбачить: ученый о последствиях подрыва Каховской ГЭС
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь