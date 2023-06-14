Рік у Чорному морі не варто купатися та рибалити: науковець про наслідки підриву Каховської ГЕС

Щонайменше рік не слід купатися, рибалити та вживати морепродукти з Чорного моря, зокрема в районі Одеси та Миколаєва. Про це заявив директор Українського національного центру екології моря Віктор Коморін під час брифінгу у Media Center Ukraine, говорячи про наслідки російського теракту на Каховській ГЕС.

– Токсичні речовини накопичуються і в організмах, і на морському дні. Восени ми побачимо, що коли будуть шторми, ситуація знову стане важкою… На рік ми відрізані від курортного сезону. Не рекомендую купатися, рибалити та вживати морепродукти, – наголосив Коморін.

За його словами, наслідки руйнування греблі країни Чорноморського басейну відчуватимуть ще не один рік. А зараз науковці намагаються вийти в море, щоб зрозуміти, як змінюється ситуація із забрудненням, і така можливість обговорюється з військовими.

– Отримавши такі дані, ми зможемо закласти їх у математичну модель і спрогнозувати зміни у середньостроковій та довгостроковій перспективі. За два-три дні ця забруднена вода дістанеться узбережжя Болгарії та Румунії, вони відчують майже такі ж самі наслідки, – додав науковець.

Джерело: Media Center Ukraine

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