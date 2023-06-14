Рік у Чорному морі не варто купатися та рибалити: науковець про наслідки підриву Каховської ГЕС
Щонайменше рік не слід купатися, рибалити та вживати морепродукти з Чорного моря, зокрема в районі Одеси та Миколаєва. Про це заявив директор Українського національного центру екології моря Віктор Коморін під час брифінгу у Media Center Ukraine, говорячи про наслідки російського теракту на Каховській ГЕС.
– Токсичні речовини накопичуються і в організмах, і на морському дні. Восени ми побачимо, що коли будуть шторми, ситуація знову стане важкою… На рік ми відрізані від курортного сезону. Не рекомендую купатися, рибалити та вживати морепродукти, – наголосив Коморін.
За його словами, наслідки руйнування греблі країни Чорноморського басейну відчуватимуть ще не один рік. А зараз науковці намагаються вийти в море, щоб зрозуміти, як змінюється ситуація із забрудненням, і така можливість обговорюється з військовими.
– Отримавши такі дані, ми зможемо закласти їх у математичну модель і спрогнозувати зміни у середньостроковій та довгостроковій перспективі. За два-три дні ця забруднена вода дістанеться узбережжя Болгарії та Румунії, вони відчують майже такі ж самі наслідки, – додав науковець.
Джерело: Media Center Ukraine
Про херсонські кавуни, рожеві помідори, виноград і персики нам тимчасово доведеться забути. Удар росіян по житниці країни важко перебільшити. Прямі і непрямі втрати українського агросектору від підриву Каховської ГЕС можуть зрости до $10 млрд через неможливість повноцінного ведення сільськогосподарської діяльності на затоплених землях.Христина Гавриш