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Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Рік у Чорному морі не варто купатися та рибалити: науковець про наслідки підриву Каховської ГЕС

пляж, Одеса, Чорне море
Фото: Pixabay

Щонайменше рік не слід купатися, рибалити та вживати морепродукти з Чорного моря, зокрема в районі Одеси та Миколаєва. Про це заявив директор Українського національного центру екології моря Віктор Коморін під час брифінгу у Media Center Ukraine, говорячи про наслідки російського теракту на Каховській ГЕС.

– Токсичні речовини накопичуються і в організмах, і на морському дні. Восени ми побачимо, що коли будуть шторми, ситуація знову стане важкою… На рік ми відрізані від курортного сезону. Не рекомендую купатися, рибалити та вживати морепродукти, – наголосив Коморін.

За його словами, наслідки руйнування греблі країни Чорноморського басейну відчуватимуть ще не один рік. А зараз науковці намагаються вийти в море, щоб зрозуміти, як змінюється ситуація із забрудненням, і така можливість обговорюється з військовими.

– Отримавши такі дані, ми зможемо закласти їх у математичну модель і спрогнозувати зміни у середньостроковій та довгостроковій перспективі. За два-три дні ця забруднена вода дістанеться узбережжя Болгарії та Румунії, вони відчують майже такі ж самі наслідки, – додав науковець.

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Рік у Чорному морі не варто купатися та рибалити: науковець про наслідки підриву Каховської ГЕС

Джерело: Media Center Ukraine

екологічна катастрофа, Каховська ГЕС, Каховське водосховище, Миколаїв, Одеса, одеський пляж, Пляжний сезон, Риболовля, Чорне море
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Про херсонські кавуни, рожеві помідори, виноград і персики нам тимчасово доведеться забути. Удар росіян по житниці країни важко перебільшити. Прямі і непрямі втрати українського агросектору від підриву Каховської ГЕС можуть зрости до $10 млрд через неможливість повноцінного ведення сільськогосподарської діяльності на затоплених землях.

Христина Гавриш
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