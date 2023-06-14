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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В КГГА рассказали, когда в столичных школах прозвучит последний звонок

В КГГА рассказали, когда в столичных школах прозвучит последний звонок
Фото: УНИАН

В эти выходные, 15-16 июня в 420 школах Киева прозвучит последний звонок.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Единых рекомендаций для проведения мероприятий, кроме мер безопасности, учебным заведениям не предоставляли, поэтому каждая школа отдельно будет выбирать удобный и безопасный формат выпускных.

– Праздник последнего звонка уже второй год подряд будет проходить в условиях широкомасштабной войны, которую Россия развязала против Украины. Именно поэтому главным условием этого праздника станет повышенная безопасность, – рассказал Мондриевский.

Напомним, что в этом году из-за угрозы блэкаута зимние каникулы были продлены до 27 января, поэтому офлайн-обучение в школах Киева завершится 16 июня.

В 2023 году только из 9 и 11 классов выпускается почти 50 тыс. школьников.

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Київ, КГГА, Последний звонок, Школи
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