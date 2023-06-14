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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У КМДА розповіли, коли у столичних школах пролунає останній дзвоник

У КМДА розповіли, коли у столичних школах пролунає останній дзвоник
Фото: УНІАН

Цими вихідними, 15-16 червня у 420 школах Києва пролунає останній дзвоник.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Єдиних рекомендацій для проведення свята, окрім заходів безпеки, закладам освіти не надавали, тож кожна школа окремо обиратиме зручний і безпечний формат випускних.

– Свято останнього дзвоника вже другий рік поспіль відбуватиметься в умовах широкомасштабної війни, яку Росія розв’язала проти України. Саме тому головною умовою цього свята стане підвищена безпека, – розповів Мондриївський.

Нагадаємо, що цьогоріч через загрозу блекауту зимові канікули було подовжено до 27 січня, тому офлайн-навчання у школах Києва завершиться 16 червня.

У 2023 році тільки з 9 та 11 класів випускається майже 50 тис. школярів.

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школа

Київ, КМДА, Останній дзвоник, Школи
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