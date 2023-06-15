Херсонская пыточная: когда получат наказание организаторы уничтожения украинцев

Идет второй год войны. Войны беспрецедентной по зверским преступлениям российских захватчиков, которые они совершают с гражданским населением на временно оккупированных территориях. Находки массовых захоронений, мест пыток и издевательств над украинцами поражают мир. Однако агрессор хранит молчание и… продолжает делать то же самое.

Херсонская пыточная — еще одно знаковое место преступлений российской армии, которые не должны остаться без наказания.

По просьбе Фактов ICTV руководитель Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрий Белоусов расскажет подробнее о Херсонской пыточной и о том, какая судебная перспектива у этого дела.

— В прошлом году появилось официальное сообщение, что в Херсоне в помещении изолятора временного содержания №1 по улице Теплоэнергетиков, 3, обнаружили очередную пыточную российских оккупантов. До этого были Буча, Мощун, Изюм… Россияне устраивали свои застенки по какому-то похожему образцу или это была некая самодеятельность каждого подразделения российской армии, которое оккупировало ту или иную нашу территорию?

— По состоянию на сегодня можно утверждать, что оккупационные власти россиян обустраивают застенки и незаконные места содержания в неволе практически везде, где они есть. Утверждать, что это самодеятельность отдельных подразделений, нельзя, поскольку прослеживается системность этого явления.

Стоит отметить, что обычно агрессор помещает в эти места прежде всего тех наших граждан, кто имеет проукраинскую позицию, которая часто выражалась в волонтерской деятельности, распространении информации об украинской государственности, истории, об АТО.

И, конечно, риску подвергались те, кто имел родственников в правоохранительных органах, в ВСУ и тому подобное.

Цель пыток — принуждение к сотрудничеству с оккупационными властями, признание мифической вины и получение информации о подразделениях и отдельных военнослужащих ВСУ.

Применялись изощренные пытки. Людям не давали даже присесть, возможности лечь вообще не было. Пострадавшие мужчины отмечают, что хуже всего себя чувствовали, когда слышали, как на этаж ниже пытают женщин. Оккупанты специально открывали окна.

К мужчинам применяли ужасные пытки: пускали электроток по гениталиям, заливали водой до состояния асфиксии и потери сознания.

— Установлены ли имена российских военных и их командиров, которые отдавали приказ именно так, бесчеловечно, пытать неблагонадежных?

— Да, досудебным расследованием эти люди установлены. К организации конкретной пыточной в Херсоне причастны именно военные национальной гвардии России (Росгвардия). В мае этого года причастным к этому военному преступлению было сообщено о подозрении.

— Кто был главным в этой пыточной — наш коллаборационист или россияне?

— В этом застенке полнота власти принадлежала россиянам, а именно — представителям Росгвардии. В то же время там также отличились представители других силовых ведомств государства-агрессора, но Росгвардия однозначно ответственна за содержание незаконно лишенных свободы людей в этом месте.

— Установлены ли те коллаборационисты, которые предоставляли оккупантам сведения о патриотически настроенных херсонцах?

— Сейчас говорить о коллаборационистах преждевременно, поскольку продолжается досудебное расследование. Учитывая довольно специфическую категорию этих дел, мы не можем разглашать сведения об этом.

— Кого в той пыточной было больше — женщин или мужчин? Какого возраста пленники сюда попадали?

— Конкретно в этом застенке содержались только совершеннолетние лица — больше мужчин, хотя женщины тоже были.

— Как удалось разыскать тех, кто выжил? Какая психологическая помощь им понадобилась? Готовы ли они выступать свидетелями в суде?

— Большинство выживших пострадавших остались в Херсоне. Это жители самого города или его окрестностей. Обычно они сами обращаются в правоохранительные органы и рассказывают свои истории.

Люди стремятся дать подробные показания и готовы свидетельствовать в суде. Они требуют справедливости — привлечения виновных к ответственности.

Часть вынуждена обращаться за психологической помощью, другая все держит в себе, потому что не всегда знает, кто с этим может помочь.

Прокуроры и следователи часто привлекают психологов, у которых есть надлежащий опыт в работе с теми, кто пострадал от сексуального насилия, связанного с конфликтом, и насилия в целом.

— Какова судебная перспектива у этого дела?

— Довольно высокая. Причем как для национального суда, так и для международных судебных инстанций.

Международные инстанции, в частности МУС, могут привлечь к ответственности не только непосредственных исполнителей этих преступлений, а также командование, даже если высшие командиры не были в Херсоне, но без их ведома, очевидно, подчиненные не могли бы совершить эти позорные преступления.

Сейчас собираются дополнительные доказательства, сообщено о подозрении, ожидается направление обвинительных актов в суд.

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