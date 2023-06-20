В честь погибшего Героя Украины: еще две улицы Киева получили новые названия

Во вторник, 20 июня, Киевский городской совет переименовал еще две улицы в столице. Они получили новые названия в честь погибшего Героя Украины и подразделения Карпатская Сечь.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, столичные депутаты дерусифицировали улицы в Печерском и Голосеевском районах.

Улица Михаила Драгомирова (Печерский район) переименована в честь погибшего военнослужащего, Героя Украины Андрея Верхогляда (позывной Левша).

Он был командиром батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Черных Запорожцев. Андрей Верхогляд защищал Украину с 2016 года. С начала полномасштабного вторжения войск РФ в 2022 году он защищал подходы к городам Борисполь и Бровары.

Год тому назад, 22 июня 2022 года, в возрасте 27 лет Верхогляд погиб в бою против российских оккупантов на Светлодарской дуге.

Уже посмертно офицеру присвоили звание Героя Украины и подполковника. Он также был награжден негосударственным орденом Народного героя Украины.

Увековечили на карте Киева и название подразделения Карпатская Сечь. В его честь депутаты переименовали улицу Гвардейскую (Голосеевский район).

Это военное формирование, которое существовало на Закарпатье в 1938-1939 годах. Оно сыграло существенную роль в борьбе за независимость Украины. После провозглашения независимости Карпатской Украины в марте 1939 года это подразделение выполняло роль ее Вооруженных сил.

Сейчас 49-й отдельный стрелковый батальон ВСУ носит название Карпатская Сечь.

За новые названия улиц проголосовали киевляне. Речь идет о рейтинговом электронном голосовании в приложении Киев Цифровой.

Всего в Киеве уже переименовали 316 разных объектов.

Фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

Источник : КГГА

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