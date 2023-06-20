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Суспільство
Юлія Соколова, редакторка стрічки

На честь загиблого Героя України: ще дві вулиці Києва отримали нові назви

У Києві перейменували вулицю на честь Андрія Верхогляда
Фото: Depositphotos

У вівторок, 20 червня, Київська міська рада перейменувала ще дві вулиці в столиці. Вони отримали нові назви на честь загиблого Героя України та підрозділу Карпатська Січ.

Як поінформував мер Києва Віталій Кличко, столичні депутати дерусифікували вулиці в Печерському та Голосіївському районах.

Вулицю Михайла Драгомирова (Печерський район) перейменовано на честь загиблого військовослужбовця, Героя України Андрія Верхогляда (позивний Лівша).

Він був командиром батальйону 72 окремої механізованої бригади ЗСУ імені Чорних Запорожців. Андрій Верхогляд боронив Україну з 2016 року. Від початку повномасштабного вторгнення військ РФ у 2022 році він захищав підступи до міст Бориспіль та Бровари.

Рік тому, 22 червня 2022 року, у віці 27 років Верхогляд загинув у бою проти російських окупантів на Світлодарській дузі.

Вже посмертно офіцеру присвоїли звання Героя України та підполковника. Він також був нагороджений недержавним орденом Народний герой України.

Увічнили на карті Києва і назву підрозділу Карпатська Січ. На його честь депутати перейменували вулицю Гвардійську (Голосіївський район).

Це військове формування, яке існувало на Закарпатті в 1938-1939 роках. Воно відіграло суттєву роль у боротьбі за незалежність України. Після проголошення незалежності Карпатської України в березні 1939 року цей підрозділ виконував роль її Збройних сил.

Зараз 49 окремий стрілецький батальйон ЗСУ носить назву Карпатська Січ.

За нові назви для вулиць проголосували кияни. Йдеться про рейтингове електронне голосування в застосунку Київ Цифровий.

Загалом у Києві вже перейменували 316 різних об’єктів.

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Будівля КМДА

Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Джерело: КМДА
Війна в Україні, Київ, Київрада, Перейменування вулиць, українські військові
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