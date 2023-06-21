В Кировоградской области ограничивают работу развлекательных и заведений общественного питания

В Кировоградской области запретили работу всех заведений общественного питания и развлекательные мероприятия после 22:00. Комендантский час в регионе действует с 23:00 до 05:00.

О соответствующем решении объявил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович во время онлайн-брифинга 21 июня.

— Этим решением запрещается проведение развлекательных мероприятий после 22:00. Это концерты, дискотеки, шоу, выступления профессиональных и любительских коллективов, ярмарки, спортивные соревнования. Даже благотворительного направления, — подчеркнул глава ОВА.

Райкович рассказал, что запрет касается также работы общественного питания и украинского бизнеса — баров, ресторанов, кафе и баз отдыха. По его словам, после 22:00 все заведения должны быть закрыты.

— В то же время запрещаются видео-, фотосъемки, онлайн-трансляции в местах, расположенных вблизи объектов критической инфраструктуры, воинских частей, техники, ПВО. Это нужно, чтобы предотвратить любое распространение, — утверждает Райкович.

Также время работы заведений общественного питания и развлекательных мероприятий уже ограничено в Киевской области. Там они должны завершаться не позднее 21:00. В то же время комендантский час продолжает действовать с 00:00 до 5:00.

Источник: Кировоградская ОВА

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