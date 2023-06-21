Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Насиловал, резал ножом, избивал: в Белой Церкви охранник двое суток издевался над женщиной
Заместитель командира требовал от жены погибшего военного 150 тыс. грн, чтобы ей выплатили госпомощь
В Ивано-Франковске дали 10 дней на явку в военкомат: адвокат объяснил, что не так с приказом ТЦК
Статьи
Реальна загроза чи елемент пропаганди: чи може РФ застосувати ядерну зброю проти України
Взрывы во Львове: есть три попадания в объект критической инфраструктуры
Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

В Кировоградской области ограничивают работу развлекательных и заведений общественного питания

В Кировоградской области ограничивают работу развлекательных и заведений общественного питания
Фото: Pexels

В Кировоградской области запретили работу всех заведений общественного питания и развлекательные мероприятия после 22:00. Комендантский час в регионе действует с 23:00 до 05:00.

О соответствующем решении объявил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович во время онлайн-брифинга 21 июня.

— Этим решением запрещается проведение развлекательных мероприятий после 22:00. Это концерты, дискотеки, шоу, выступления профессиональных и любительских коллективов, ярмарки, спортивные соревнования. Даже благотворительного направления, — подчеркнул глава ОВА.

Райкович рассказал, что запрет касается также работы общественного питания и украинского бизнеса — баров, ресторанов, кафе и баз отдыха. По его словам, после 22:00 все заведения должны быть закрыты.

— В то же время запрещаются видео-, фотосъемки, онлайн-трансляции в местах, расположенных вблизи объектов критической инфраструктуры, воинских частей, техники, ПВО. Это нужно, чтобы предотвратить любое распространение, — утверждает Райкович.

Также время работы заведений общественного питания и развлекательных мероприятий уже ограничено в Киевской области. Там они должны завершаться не позднее 21:00. В то же время комендантский час продолжает действовать с 00:00 до 5:00.

Читайте также
В Одессе ограничивается работа ночных клубов и развлекательных заведений — решение ОВА
В Кировоградской области ограничивают работу развлекательных и заведений общественного питания

Источник: Кировоградская ОВА

Война в Украине, заклади харчування, Кіровоград, Кировоградская область, Концерт, Парк розваг, шоу, ярмарка
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Испания анонсировала новую помощь для восстановления Украины: куда направят средства
євро
СБУ расследует почти 92 тыс. уголовных производств, связанных с агрессией России
Василь Малюк
8 боевых кораблей с Калибрами: в Мариуполе РФ разместит “филиал” Черноморского флота — ЦНС
Кораблі РФ
Уже готовятся к отправке. Латвия передает Украине весь свой флот вертолетов
гелікоптер Sea King
СБУ определила 13 российских “партий войны”, сотрудничество с которыми запрещено
Дума РФ
Видео
Бессмысленные закупки для укрытий во время войны: как оправдываются инициаторы

Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.

Орест Дрималовский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (21.06.2023)
В Кировоградской области ограничивают работу развлекательных и заведений общественного питания
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (21.06.2023)
В Кировоградской области ограничивают работу развлекательных и заведений общественного питания
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (21.06.2023)
В Кировоградской области ограничивают работу развлекательных и заведений общественного питания
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (21.06.2023)
В Кировоградской области ограничивают работу развлекательных и заведений общественного питания
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь