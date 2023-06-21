У Кіровоградській області обмежують роботу розважальних і закладів громадського харчування
У Кіровоградській області заборонили роботу всіх закладів громадського харчування та розважальні заходи після 22:00. Комендантська година у регіоні діє від 23:00 до 05:00.
Про відповідне рішення оголосив очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович під час онлайн-брифінгу 21 червня.
– Цим рішенням забороняється проведення розважальних заходів після 22:00. Це концерти, дискотеки, шоу, виступи професійних та аматорських колективів, ярмарки, спортивні змагання. Навіть благодійного спрямування, – наголосив очільник ОВА.
Райкович розповів, що заборона стосується також роботи громадського харчування та українського бізнесу – барів, ресторанів, кафе та баз відпочинку. За його словами, після 22:00 всі заклади мають бути зачиненими.
– Водночас забороняються відео-, фотозйомки, онлайн-трансляції в місцях, розташованих поблизу об’єктів критичної інфраструктури, військових частин, техніки, ППО. Це потрібно, щоб запобігти будь-якому розповсюдженню, – стверджує Райкович.
Також час роботи закладів громадського харчування та розважальних заходів вже обмежено у Київській області. Там вони повинні завершуватися не пізніше від 21:00. Водночас комендантська година продовжує діяти з 00:00 до 5:00.
Джерело: Кіровоградська ОВА
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