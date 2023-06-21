Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ґвалтував, різав ножем, бив: у Білій Церкві охоронець дві доби знущався над жінкою
Заступник командира вимагав від дружини загиблого військового 150 тис. грн, щоб їй виплатили держдопомогу
В Івано-Франківську дали 10 днів на явку до військкомату: адвокат пояснив, що не так з наказом ТЦК
Статті
Реальна загроза чи елемент пропаганди: чи може РФ застосувати ядерну зброю проти України
Вибухи у Львові: є три влучання в об’єкт критичної інфраструктури
Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Кіровоградській області обмежують роботу розважальних і закладів громадського харчування

У Кіровоградській області обмежують роботу розважальних і закладів громадського харчування
Фото: Pexels

У Кіровоградській області заборонили роботу всіх закладів громадського харчування та розважальні заходи після 22:00. Комендантська година у регіоні діє від 23:00 до 05:00.

Про відповідне рішення оголосив очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович під час онлайн-брифінгу 21 червня.

– Цим рішенням забороняється проведення розважальних заходів після 22:00. Це концерти, дискотеки, шоу, виступи професійних та аматорських колективів, ярмарки, спортивні змагання. Навіть благодійного спрямування, – наголосив очільник ОВА.

Райкович розповів, що заборона стосується також роботи громадського харчування та українського бізнесу – барів, ресторанів, кафе та баз відпочинку. За його словами, після 22:00 всі заклади мають бути зачиненими.

– Водночас забороняються відео-, фотозйомки, онлайн-трансляції в місцях, розташованих поблизу об’єктів критичної інфраструктури, військових частин, техніки, ППО. Це потрібно, щоб запобігти будь-якому розповсюдженню, – стверджує Райкович.

Також час роботи закладів громадського харчування та розважальних заходів вже обмежено у Київській області. Там вони повинні завершуватися не пізніше від 21:00. Водночас комендантська година продовжує діяти з 00:00 до 5:00.

Читайте також
В Одесі обмежується робота нічних клубів і розважальних закладів – рішення ОВА
У Кіровоградській області обмежують роботу розважальних і закладів громадського харчування

Джерело: Кіровоградська ОВА

Війна в Україні, заклади харчування, Кіровоград, Кіровоградська область, Концерт, Парк розваг, шоу, ярмарка
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Вже готуються до відправки. Латвія передає Україні увесь свій флот гелікоптерів
гелікоптер Sea King
СБУ визначила 13 російських “партій війни”, співпраця з якими заборонена
Дума РФ
Зеленський пояснив, чому Путін не зважиться на ядерний удар
Володимир Зеленський
Європейський фонд миру, з якого допомагають Україні зброєю, збільшиться на €3,5 млрд
прапори України та ЄС
Зеленський озвучив єдину умову для переговорів з Росією
Володимир Зеленський
Відео
Безглузді закупівлі для укриттів під час війни: як виправдовуються ініціатори

Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.

Орест Дрималовський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (21.06.2023)
У Кіровоградській області обмежують роботу розважальних і закладів громадського харчування
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (21.06.2023)
У Кіровоградській області обмежують роботу розважальних і закладів громадського харчування
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (21.06.2023)
У Кіровоградській області обмежують роботу розважальних і закладів громадського харчування
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (21.06.2023)
У Кіровоградській області обмежують роботу розважальних і закладів громадського харчування
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь