У Кіровоградській області обмежують роботу розважальних і закладів громадського харчування

У Кіровоградській області заборонили роботу всіх закладів громадського харчування та розважальні заходи після 22:00. Комендантська година у регіоні діє від 23:00 до 05:00.

Про відповідне рішення оголосив очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович під час онлайн-брифінгу 21 червня.

– Цим рішенням забороняється проведення розважальних заходів після 22:00. Це концерти, дискотеки, шоу, виступи професійних та аматорських колективів, ярмарки, спортивні змагання. Навіть благодійного спрямування, – наголосив очільник ОВА.

Райкович розповів, що заборона стосується також роботи громадського харчування та українського бізнесу – барів, ресторанів, кафе та баз відпочинку. За його словами, після 22:00 всі заклади мають бути зачиненими.

– Водночас забороняються відео-, фотозйомки, онлайн-трансляції в місцях, розташованих поблизу об’єктів критичної інфраструктури, військових частин, техніки, ППО. Це потрібно, щоб запобігти будь-якому розповсюдженню, – стверджує Райкович.

Також час роботи закладів громадського харчування та розважальних заходів вже обмежено у Київській області. Там вони повинні завершуватися не пізніше від 21:00. Водночас комендантська година продовжує діяти з 00:00 до 5:00.

Джерело: Кіровоградська ОВА

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