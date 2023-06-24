До 30 июня должны быть решения: Данилов о территориях, где укрытия в неудовлетворительном состоянии
В Украине много территорий, на которых укрытия и другие защитные помещения находятся в неудовлетворительном состоянии. До 30 июня планируют принять решение на каждой территории.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.
— Есть четко определенные территории, которые мы определили на заседании СНБО. Таких территорий на сегодня не одна, к сожалению, не две и не 10, а гораздо больше. До 30 июня должны быть приняты соответствующие решения по каждой из этих территорий, — сказал он.
Секретарь СНБО подчеркнул, что приведение укрытий и других защитных помещений в работоспособное состояние — это ответственность тех органов, которые должны принимать соответствующие решения.
Алексей Данилов утверждает, что задача властей — контролировать, чтобы эти решения были приняты в соответствии с действующим законодательством. В то же время решения Совета национальной безопасности и обороны должны приниматься соответствующим указом, который обязательно появится на соответствующих сайтах.
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