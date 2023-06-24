До 30 червня мають бути рішення: Данілов про території, де укриття у незадовільному стані

В Україні багато територій, на яких укриття та інші захисні приміщення перебувають у незадовільному стані. До 30 червня планують ухвалити рішення на кожній території.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Є чітко визначені території, які ми визначили на засіданні РНБО. Таких територій на сьогодні не одна, на жаль, не дві та не 10, а набагато більше. До 30 червня мають бути ухвалені відповідні рішення щодо кожної з цих територій, – сказав він.

Секретар РНБО наголосив, що приведення укриттів та інших захисних приміщень у працездатний стан – це відповідальність тих органів, які мають ухвалювати відповідні рішення.

Олексій Данілов стверджує, що завдання влади – контролювати, щоб ці рішення були ухвалені згідно з чинним законодавством. Водночас рішення Ради національної безпеки та оборони мають ухвалюватися відповідним указом, який обов’язково з’явиться на відповідних сайтах.

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