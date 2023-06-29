Винницкий национальный медицинский университет им. М.И. Пирогова празднует 102-летие: традиции, достижения и перспективы

В Винницком национальном медицинском университете засветились праздничные огни, цветные шарики рассыпаются по всему кампусу, а энергия оптимизма наполняет воздух.

В этом году 102-летие Винницкого медицинского университета им. М.И. Пирогова празднуется как выдающееся достижение в области медицинского образования, которое стоит отметить с гордостью.

За многие годы существования Винницкий национальный медицинский университет приобрел уважительную репутацию и большую популярность как среди украинцев, так и среди студентов-иностранцев и стал одним из самых престижных медицинских учебных заведений в Украине.

В этом его уникальность и неординарность среди отечественных вузов. Университет славится высококвалифицированными преподавателями и научным персоналом, которые неустанно работают над совершенствованием медицинских знаний и подготовкой следующего поколения медиков – и даже в такие трудные времена, под обстрелами армии страны-агрессора.

— Сейчас Украина отражает полномасштабное вторжение российского агрессора, и наш единственный выбранный путь – путь к победе в войне – предполагает, что мы должны работать самоотверженно, на грани усилий. Поэтому празднования торжеств необходимы для осознания собственных корней, для понимания своей идентичности, — отмечает исполняющая обязанности ректора Виктория Петрушенко.

Годовщина университета впервые отмечалась за последние десятилетия.

Концертная программа прошла очень насыщенно: студенты и преподаватели выступали с поздравлениями, представили ряд художественных номеров, а лучшие были награждены. Собравшиеся торжественно обещали повысить интенсивность работы ради нужд фронта.

Что касается климата в самом вузе, то студенты Винницкого национального медицинского университета чувствуют себя частью большой единой семьи, где каждый получает поддержку, вдохновение и возможность развиваться в медицинской отрасли.

Кроме того, активные студенческие организации и научные кружки создают множество возможностей для самореализации, способствуя развитию не только профессиональных навыков, но и личности каждого студента.

Также стоит сказать, что важным достижением университета является его влияние на здоровье и благосостояние местного и глобального сообщества.

За 102 года существования университет обучил и воспитал тысячи медицинских специалистов, которые ежедневно спасают жизни, заботятся о здоровье людей и вносят значительный вклад в медицинскую науку.

Винницкий национальный медицинский университет служит маяком в области медицинского образования, где используются передовые методы обучения, новейшие технологии и инновационные подходы.

Университет активно сотрудничает с ведущими медицинскими центрами и организациями, что позволяет студентам и преподавателям быть в курсе последних достижений медицины и проводить исследования, направленные на улучшение медицинской практики.

— Более века заведение переживало разнообразные испытания, сталкивалось с невероятными трудностями, достигало необычайных успехов – соответственно, все лучшее мы должны приумножить, а все плохое оставить в прошлом. Мы росли, трансформировались, проживали день за днем совместно с нашим государством, и в этом есть большой смысл, поскольку будущее целой украинской нации неотъемлемо от высокой гуманитарной миссии каждой врачебной специальности, — говорит Виктория Петрушенко.

Учитывая быстрое развитие медицины и научных открытий, Винницкий национальный медицинский университет уже в следующем году открывает новые актуальные специальности: бакалаврскую, физическую и медицинскую реабилитацию. Впервые будут набираться магистры по специальностям: эпидемиология, общественное здоровье и менеджмент.

В течение двухлетнего обучения по таким программам будут готовиться квалифицированные специалисты по стратегическому планированию медицинской отрасли, лидеры для системы здравоохранения, менеджеры и потенциальные директора не только для медицинских учреждений, но и для других социально-экономических учреждений.

Учреждение активно интегрирует мультимодальный подход к обучению, используя современные технологии, включая виртуальную реальность, симуляторы и мультимедийные материалы. Это позволяет студентам получить более глубокое понимание теоретических концепций и приобрести практические навыки в контролируемой и безопасной среде.

Студенты получают возможность испытать свои навыки на симуляторах и виртуальных пациентах, что улучшает качество их медицинской подготовки.

Нельзя также не отметить достижения университетских ученых и исследователей в области медицинской науки.

Благодаря их научным работам, Винницкий национальный медицинский университет внедряет новые методы диагностики, лечения и профилактики различных болезней, способствуя улучшению качества жизни людей.

За 102 года существования университет вырастил целую плеяду выдающихся врачей, ученых и медицинских специалистов, которые своими знаниями и профессиональным мастерством приносят пользу обществу и помогают сохранить и восстановить здоровье миллионам людей.

— Никто и никогда не сможет лишить нас высокого звания университетской корпорации, — подчеркивает Петрушенко.

А это свидетельствует о том, что заведение будет процветать и расти в своем непрерывном развитии, укреплять прочность традиций, высокие стандарты медицинского образования и неустанную мечту улучшить будущее медицины.

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