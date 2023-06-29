Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова святкує 102-річчя: традиції, досягнення та перспективи

У Вінницькому національному медичному університеті засвітились святкові вогні, кольорові кульки розсипаються по всьому кампусу, а енергія оптимізму наповнює повітря.

Цього року 102-річчя Вінницького медичного університету ім. М.І. Пирогова святкується як визначне досягнення у галузі медичної освіти, яке варто відзначити з гордістю.

За багато років існування Вінницький національний медичний університет набув шанобливої репутації і неабиякої популярності як серед українців, так і серед студентів-іноземців та став одним з найпрестижніших медичних навчальних закладів в Україні.

У цьому його унікальність та неординарність серед вітчизняних вишів. Університет славиться висококваліфікованими викладачами та науковим персоналом, які невпинно працюють над вдосконаленням медичних знань та підготовкою наступного покоління медиків – і навіть у такі важкі часи, під обстрілами армії країни-агресора.

– Зараз Україна відбиває повномасштабне вторгнення російського агресора, і наш єдиний обраний шлях – шлях до Перемоги у війні – передбачає, що ми мусимо працювати самовіддано, на межі зусиль. Тож відзначення урочистостей необхідні для усвідомлення власного коріння, для розуміння своєї ідентичності, – зазначає виконувачка обов’язків ректора Вікторія Петрушенко.

Річниця університету вперше відзначалася за останні десятиліття.

Концертна програма пройшла дуже насичено: студенти та викладачі виступали з вітаннями, представили низку художніх номерів, а найкращі були нагороджені відзнаками. Присутні урочисто обіцяли підвищити інтенсивність роботи заради потреб фронту.

Щодо клімату в самому виші, то студенти Вінницького національного медичного університету відчувають себе частиною великої єдиної родини, де кожен отримує підтримку, натхнення та можливість розвиватися в медичній галузі.

Крім того, активні студентські організації та наукові гуртки створюють безліч можливостей для самореалізації, сприяючи розвитку не лише професійних навичок, але й особистості кожного студента.

Також варто сказати, що важливим досягненням університету є його вплив на здоров’я і добробут місцевої та глобальної спільноти.

За 102 роки існування університет навчив і виховав тисячі медичних фахівців, які щодня рятують життя, дбають про здоров’я людей та роблять значний внесок у медичну науку.

Вінницький національний медичний університет служить маяком в галузі медичної освіти, де використовуються передові методи навчання, новітні технології та інноваційні підходи.

Університет активно співпрацює з провідними медичними центрами та організаціями, що дозволяє студентам та викладачам бути в курсі останніх досягнень медицини та проводити дослідження, спрямовані на поліпшення медичної практики.

– Понад століття заклад переживав різноманітні випробування, зіштовхувався з неймовірними труднощами, досягав надзвичайних успіхів – відповідно, все найкраще ми мусимо примножити, а все погане залишити у минулому. Ми зростали, трансформувалися, проживали день за днем спільно з нашою державою, і в цьому є великий сенс, оскільки майбутнє цілої української нації невід’ємне від високої гуманітарної місії кожної лікарської спеціальності, – каже Вікторія Петрушенко.

Враховуючи швидкий розвиток медицини та наукових відкриттів, Вінницький національний медичний університет вже наступного року відкриває нові актуальні спеціальності: бакалаврську, фізичну та медичну реабілітацію. Вперше будуть набиратися магістри за спеціальностями: епідеміологія, громадське здоров’я та менеджмент.

Впродовж дворічного навчання за такими програмами готуватимуться кваліфіковані фахівці зі стратегічного планування медичної галузі, лідери для системи охорони здоров’я, менеджери та потенційні директори не лише для медичних закладів, а і для інших соціально-економічних установ.

Заклад активно інтегрує мультимодальний підхід до навчання, використовуючи сучасні технології, включаючи віртуальну реальність, симулятори та мультимедійні матеріали. Це дозволяє студентам отримувати глибше розуміння теоретичних понять та набувати практичних навичок у контрольованому та безпечному середовищі.

Студенти отримують можливість випробувати свої вміння на симуляторах та віртуальних пацієнтах, що покращує якість їхньої медичної підготовки.

Не можна також не відзначити досягнення університетських вчених та дослідників у галузі медичної науки.

Завдяки їхнім науковим працям, Вінницький національний медичний університет впроваджує нові методи діагностики, лікування та профілактики різних хвороб, сприяючи покращенню якості життя людей.

За 102 роки існування університет виростив цілу плеяду видатних лікарів, вчених та медичних спеціалістів, які своїми знаннями та професійною майстерністю приносять користь суспільству і допомагають зберегти та відновити здоров’я мільйонам людей.

– Ніхто й ніколи не зможе позбавити нас високого звання Університетської Корпорації, – наголошує Петрушенко.

А це свідчить про те, що заклад буде процвітати та зростати у своєму неперервному розвитку, укріплювати міцність традицій, високі стандарти медичної освіти та невпинну мрію покращити майбутнє медицини.

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