Сили оборони мають успіхи на Бахмутському напрямку: Сирський про деокупацію і знищення ворога

Сили оборони України мають успіхи на Бахмутському напрямку. Українські воїни змогли звільнити частину територій і знищити особовий склад армії Російської Федерації.

Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський. Він поділився успіхами, яких змогли досягти ЗСУ на одному з найважчих напрямків.

– Бахмутський напрямок. Сили оборони мають успіхи. Було відбито низку територій і знищено значну кількість живої сили ворога, – зазначив Сирський.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ стверджує, що штурмові підрозділи 10 бригади Едельвейс штурмують позиції російських загарбників на північних підступах до Бахмута.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.