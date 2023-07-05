Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Обійнялись перед стрибком: мати з дитиною вчинила самогубство дорогою до Польщі
Акула п’ять разів вкусила туриста: у Єгипті чоловіка врятували дельфіни
Скандал у Туреччині: росіянин на відпочинку вихвалявся вбивствами українців
Ті, хто в тилу, живуть в ілюзіях. На війну потраплять всі – комбат 3-ї ОШБр
”Приліт” дрона у Підмосков’ї та вибухи у Новій Москві: що відомо про гучний ранок у РФ
Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Сили оборони мають успіхи на Бахмутському напрямку: Сирський про деокупацію і знищення ворога

Сили оборони мають успіхи на Бахмутському напрямку: Сирський про деокупацію і знищення ворога
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України мають успіхи на Бахмутському напрямку. Українські воїни змогли звільнити частину територій і знищити особовий склад армії Російської Федерації.

Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський. Він поділився успіхами, яких змогли досягти ЗСУ на одному з найважчих напрямків.

– Бахмутський напрямок. Сили оборони мають успіхи. Було відбито низку територій і знищено значну кількість живої сили ворога, – зазначив Сирський.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ стверджує, що штурмові підрозділи 10 бригади Едельвейс штурмують позиції російських загарбників на північних підступах до Бахмута.

Читайте також
РФ обстріляла Харківську область: є поранені, пошкоджено школу й житлові будинки
Сили оборони мають успіхи на Бахмутському напрямку: Сирський про деокупацію і знищення ворога

Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ, Олександр Сирський, українські військові
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
За місяць росіяни можуть виготовляти близько 100 ракет різного типу – Генштаб
Сили оборони мають успіхи на Бахмутському напрямку: Сирський про деокупацію і знищення ворога
Як підготуватися до вибуху на ЗАЕС: список найнеобхіднішого
ЗАЕС
РФ обстріляла Харківську область: є поранені, пошкоджено школу й житлові будинки
Сили оборони мають успіхи на Бахмутському напрямку: Сирський про деокупацію і знищення ворога
Є прильоти: у Бердянську пролунали вибухи
Вибух
У Криму окупанти насильно змінюють етнонаціональний склад населення півострова – ЦНС
керченський міст
Відео
”Недокраїна” та безмежна любов до Росії: останні найгучніші мовні скандали

Не встиг у Харкові вщухнути скандал із концертом Лободи і протестом школярки, як у місті знову палає. Пасажирка таксі зняла на відео, як водій обізвав Україну такою, що “не існує”, а все через те, що вона попросила його вимкнути російську музику в салоні автомобіля. Дівчина відмовилася їхати з водієм, а відео виклала в Instagram, щоб країна, яка потопає в крові через Росію, знала своїх антигероїв.

Тетяна Доцяк
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (05.07.2023)
Сили оборони мають успіхи на Бахмутському напрямку: Сирський про деокупацію і знищення ворога
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (05.07.2023)
Сили оборони мають успіхи на Бахмутському напрямку: Сирський про деокупацію і знищення ворога
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (05.07.2023)
Сили оборони мають успіхи на Бахмутському напрямку: Сирський про деокупацію і знищення ворога
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (05.07.2023)
Сили оборони мають успіхи на Бахмутському напрямку: Сирський про деокупацію і знищення ворога
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь