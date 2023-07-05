Сили оборони мають успіхи на Бахмутському напрямку: Сирський про деокупацію і знищення ворога
Сили оборони України мають успіхи на Бахмутському напрямку. Українські воїни змогли звільнити частину територій і знищити особовий склад армії Російської Федерації.
Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський. Він поділився успіхами, яких змогли досягти ЗСУ на одному з найважчих напрямків.
– Бахмутський напрямок. Сили оборони мають успіхи. Було відбито низку територій і знищено значну кількість живої сили ворога, – зазначив Сирський.
Командувач Сухопутних військ ЗСУ стверджує, що штурмові підрозділи 10 бригади Едельвейс штурмують позиції російських загарбників на північних підступах до Бахмута.
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