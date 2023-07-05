Вибухи і штурм у Шевченківському суді Києва: що відомо про Ігоря Гуменюка та поранених

У Києві в будівлі Шевченківського районного суду вдень стався вибух, а згодом очевидці почали повідомляти про звуки стрілянини. За даними КМДА, це був підсудний, якого до приміщення суду привезли військовослужбовці конвойної служби Національної гвардії України.

ЗМІ повідомляють, що йдеться про Ігоря Гуменюка, якого звинувачують у теракті під Верховною Радою України, що відбувся ще у серпні 2015 року. Сьогодні суд мав продовжити йому запобіжний захід, підсудний перебував у СІЗО.

Тоді біля будівлі парламенту підірвали гранату, внаслідок чого загинули троє нацгвардійців та ще близько 140 людей дістали поранення. Факти ICTV зібрали все, що відомо про підозрюваного Ігоря Гуменюка.

Ігор Гуменюк – біографія

Ігор Гуменюк родом із Кам’янця-Подільського. Зазначається, що він був студентом до подій Євромайдану. Після Майдану став добровольцем батальйону Січ (офіційно – рядовим міліції). Гуменюк служив у Кураховому та Пісках, неподалік Донецького аеропорту.

Він очолював Кам’янець-Подільський осередок ВГО Сокіл. Також Гуменюк був активістом ВО Свобода, хоча, як повідомляли тоді ЗМІ, офіційно до членів партії не належав.

Теракт під Верховною Радою

Ігор Гуменюк брав участь у мітингу 31 серпня 2015 року під час голосування у Верховній Раді за зміни до Конституції України щодо децентралізації. У той день про нього дізналося все українське суспільство.

Після голосування почалися сутички протестувальників із правоохоронцями, після чого прогримів вибух. Тоді було поранено десятки осіб, ще троє людей дістали травми, несумісні з життям. Усі загиблі служили у Національній гвардії України за призовом.

Того ж дня Ігоря Гуменюка затримали правоохоронці. ЗМІ повідомляли, що під час затримання у нього виявили чеку від гранати РГО та ще одну гранату. А у мережі почали поширювати відео, на якому з різних ракурсів зафіксували людину, що кинула вибуховий пристрій у бік силовиків.

Зовнішній вигляд вказаної особи збігається з виглядом затриманого Ігоря Гуменюка за низкою ознак: низький зріст, чорна футболка, чорні шорти з характерними помаранчевими стрічками по боках та інше.

Відтоді минуло майже вісім років:

вибух у Шевченківському суді

Удень 5 липня, за даними Національної поліції України, відбувся вибух у приміщенні суду в Шевченківському районі Києва.

ЗМІ повідомляють, що напередодні 5 липня до приміщення Шевченківського районного суду доправили Ігоря Гуменюка, підозрюваного у справі про теракт під Верховною Радою у 2015 році.

Зазначається, що сьогодні за невстановлених обставин нібито він підірвав у приміщенні суду (попередньо, вбиральні) невідомий вибуховий пристрій.

У поліції наголошують, що там працює слідчо-оперативна група, спецпризначенці, вибухотехніки та кінологи. Наразі достеменно невідомо, чи причетний Ігор Гуменюк до зазначених подій. У МВС України обіцяють надалі інформувати суспільство про перебіг подій.

Сьогодні суд мав продовжити Гуменюку запобіжний захід – його утримують у СІЗО. Обставини вибуху поки що невідомі, як і немає перевіреної інформації про постраждалих.

Адвокат Ігоря Гуменюка Олександр Свиридовський повідомив у коментарі Ґратам, що після засідання, на якому його підзахисному продовжили арешт, він перебував у канцелярії разом із конвойним, коли стався вибух.

Свиридовський зазначив, що Гуменюк перебуває в СІЗО вже майже вісім років. Від початку повномасштабного вторгнення він нібито просив про звільнення з-під варти, щоб вирушити на фронт, але Гуменюку відмовили.

– У нього вже роки два як пригнічений настрій, – додав адвокат.

За його словами, нічого не віщувало сьогоднішньої події. У суді адвокат доводив, що Гуменюка необхідно відпустити з-під арешту.

З будівлі суду винесли кількох людей, передають кореспонденти з місця події. Їм надають медичну допомогу.

Наразі територія Шевченківського суду оточена. На місці працює поліція, Національна гвардія, кілька машин швидкої допомоги, а працівників суду евакуювали.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що обвинувачений, якого доставили в суд для участі у судовому засіданні, перебуваючи у вбиральні, вчинив спробу втечі з-під варти та використав вибуховий пристрій.

Повідомлялося, що він зачинився в середині конвойного приміщення, було вжито заходів для його затримання. Згодом очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що правопорушник загинув на місці події, попередньо, підірвавши себе.

Під час штурму приміщення поранені двоє бійців КОРДу. Їхні життя врятували щити, з якими рухалися спецпризначенці.

Розпочато досудове розслідування за фактом спроби втечі підсудного з-під варти, вчинене способом небезпечним для життя багатьох людей (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 393 КК України).

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