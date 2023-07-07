Ткаченко об ударе по Львову: ЮНЕСКО должно помочь в восстановлении исторических зданий

Здания, которые РФ атаковала во Львове ночью 6 июля, относятся к памятникам архитектуры местного значения, поэтому ЮНЕСКО должно было бы помочь городу в их восстановлении.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.

— Нам бы хотелось, чтобы кроме справедливого беспокойства были конкретные действия…Относительно буферной зоны центра Львова, который внесен во всемирный список наследия ЮНЕСКО, это отдельный кейс, это действительно варварская атака, и здания, о которых упоминалось, относятся к местным памятникам. Поэтому правильным следующим шагом со стороны ЮНЕСКО было бы оказание помощи по их восстановлению, — подчеркнул он.

По его словам, они постоянно обсуждают эти вопросы с коллегами в Париже, где находится офис ЮНЕСКО.

Во время ночного ракетного удара по Львову 6 июля пострадала буферная зона объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО Львов — Ансамбль исторического центра.

Речь идет о комплексе из 17 жилых домов, расположенном по улице Стрыйской, на углу с улицей Академика Сахарова под №№50 -76в, который имеет статус памятника архитектуры местного значения.

Дома жилого комплекса для преподавателей Львовской политехники 1930 годов на Стрыйской занесены в Госреестр недвижимых памятников Украины.

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