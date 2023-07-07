Ткаченко про удар по Львову: ЮНЕСКО має допомогти у відновленні історичних будівель
Будівлі, які РФ атакувала у Львові вночі 6 липня, належать до пам’яток архітектури місцевого значення, тому ЮНЕСКО мало б допомогти місту у їх відновленні.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко.
– Нам би хотілося, щоб окрім справедливого занепокоєння були конкретні дії…Щодо буферної зони центру Львова, що внесений до всесвітнього списку спадщини ЮНЕСКО, це окремий кейс, це справді варварська атака, і будівлі, про які згадувалося, належать до місцевих пам’яток. Тому правильним наступним кроком з боку ЮНЕСКО було б надання допомоги щодо їхнього відновлення, – наголосив він.
За його словами, вони постійно обговорюють ці питання з колегами в Парижі, де знаходиться офіс ЮНЕСКО.
Під час нічного ракетного удару по Львову 6 липня постраждала буферна зона об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Львів – Ансамбль історичного центру.
Йдеться про комплекс із 17 житлових будинків, розташований по вулиці Стрийській, на розі з вулицею Академіка Сахарова під №№50 -76в, який має статус пам’ятки архітектури місцевого значення.
Будинки житлового комплексу для викладачів Львівської політехніки 1930 років на Стрийській занесені до Держреєстру нерухомих пам’яток України.