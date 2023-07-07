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Валентина Летяк, редактор ленты

В российском плену находятся более 25 тыс. гражданских украинцев — Лубинец

Дмитро Лубінець
Фото: УНИАН

Сейчас только гражданских заложников в российском плену находится более 25 тыс., сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец во время Всеукраинского правозащитного форума Легион права.

— По состоянию на сегодняшний день нам удалось вернуть 2 576 граждан Украины, из которых 144 — гражданские заложники. Сейчас только гражданских заложников в российском плену находится более 25 тыс. Сколько надо времени Украине, чтобы вернуть всех своих граждан? Если не будет запущен действенный механизм, на это уйдут годы, десятилетия. Ежедневно РФ подвергает пыткам наших граждан. Мы это фиксируем, — подчеркнул он.

По его словам, иногда обмены происходят благодаря сотрудничеству с гражданским обществом, но деталей не раскрыл, только поблагодарил всех, кто приобщается.

Накануне, 6 июля, Украине удалось вернуть из российского плена 45 воинов ВСУ, среди них нацгвардейцы, пограничники и двое гражданских.

В этот же день домой вернули двух незаконно вывезенных в Россию детей — 6-летнего Рената и 10-летнюю Варвару, маму которых освободили из плена еще в октябре 2022 года.

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полонені діти

Источник: Укринформ
Война в Украине, Дмитрий Лубинец, звільнені з полону, полон, Російська агресія
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