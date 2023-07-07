У російському полоні перебувають понад 25 тис. цивільних українців – Лубінець

Наразі лише цивільних заручників у російському полоні перебуває більше 25 тис., повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець під час Всеукраїнського правозахисного форуму Легіон права.

– Станом на сьогодні нам вдалося повернути 2 576 громадян України, з яких 144 – цивільні заручники. Зараз тільки цивільних заручників у російському полоні перебуває більше 25 тис. Скільки треба часу Україні, щоб повернути всіх своїх громадян? Якщо не буде запущено дієвий механізм, на це підуть роки, десятиріччя. Щодня РФ піддає тортурам наших громадян. Ми це фіксуємо, – наголосив він.

За його словами, інколи обміни відбуваються завдяки співпраці з громадянським суспільством, але деталей не розкрив, лише подякував усім, хто долучається.

Напередодні, 6 липня, Україні вдалося повернути з російського полону 45 воїнів ЗСУ, серед них нацгвардійці, прикордонники та двоє цивільних.

Цього ж дня додому повернули двох незаконно вивезених до Росії дітей – 6-річного Рената і 10-річну Варвару, маму яких звільнили з полону ще у жовтні 2022 року.

Джерело : Укрінформ

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