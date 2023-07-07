Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ігор Гуменюк підірвав себе і загинув: що сталося у Шевченківському суді Києва
Терміново
Нічна атака на Львів: четверо загиблих, під завалами ще є люди
Калібри спочатку летіли на Київ, а потім змінили траєкторію – Ігнат про удар по Львову
Наймолодшій загиблій було 32 – Козицький про удар по Львову
”Приліт” дрона у Підмосков’ї та вибухи у Новій Москві: що відомо про гучний ранок у РФ
Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

У російському полоні перебувають понад 25 тис. цивільних українців – Лубінець

Дмитро Лубінець
Фото: УНІАН

Наразі лише цивільних заручників у російському полоні перебуває більше 25 тис., повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець під час Всеукраїнського правозахисного форуму Легіон права.

– Станом на сьогодні нам вдалося повернути 2 576 громадян України, з яких 144 – цивільні заручники. Зараз тільки цивільних заручників у російському полоні перебуває більше 25 тис. Скільки треба часу Україні, щоб повернути всіх своїх громадян? Якщо не буде запущено дієвий механізм, на це підуть роки, десятиріччя. Щодня РФ піддає тортурам наших громадян. Ми це фіксуємо, – наголосив він.

За його словами, інколи обміни відбуваються завдяки співпраці з громадянським суспільством, але деталей не розкрив, лише подякував усім, хто долучається.

Напередодні, 6 липня, Україні вдалося повернути з російського полону 45 воїнів ЗСУ, серед них нацгвардійці, прикордонники та двоє цивільних.

Цього ж дня додому повернули двох незаконно вивезених до Росії дітей – 6-річного Рената і 10-річну Варвару, маму яких звільнили з полону ще у жовтні 2022 року.

Читайте також
Україна повернула двох дітей, незаконно вивезених до Росії. Їхню маму, бойову медикиню, звільнили з полону в жовтні
полонені діти

Джерело: Укрінформ
Війна в Україні, Дмитро Лубінець, звільнені з полону, полон, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Експертів МАГАТЕ пустили на кілька об’єктів Запорізької АЕС – Гроссі
Рафаель Гроссі
Нам доведеться починати все спочатку: у Познані українські біженці просять не виселяти їх із гуртожитку
українські біженці в Польщі
На Бахмутському напрямку ЗСУ просунулися на кілометр за останню добу – Череватий
У російському полоні перебувають понад 25 тис. цивільних українців – Лубінець
Росія втричі менше застосовує Калібри для атак на Україну: Повітряні сили назвали причину
Юрій Ігнат
Поранено людину в Очакові: РФ атакувала Миколаївщину дронами, артилерією та С-300
Швидка допомога
Відео
Наслідки екоциду для Чорного моря: наскільки небезпечно купатися в Одесі

Чорне море в Одесі закрите для купання: на узбережжі досі гниє очерет, принесений течією з Херсонщини. Проте на пляжах усе одно повно людей. Дехто навіть купається.

Олександра Ченкова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (07.07.2023)
У російському полоні перебувають понад 25 тис. цивільних українців – Лубінець
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (07.07.2023)
У російському полоні перебувають понад 25 тис. цивільних українців – Лубінець
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (07.07.2023)
У російському полоні перебувають понад 25 тис. цивільних українців – Лубінець
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (07.07.2023)
У російському полоні перебувають понад 25 тис. цивільних українців – Лубінець
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь