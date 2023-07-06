Украина вернула двух детей, незаконно вывезенных в Россию. Их маму, боевого медика, освободили из плена в октябре
В четверг, 6 июля Украина вернула домой двух незаконно вывезенных в Россию детей — 6-летнего Рената и 10-летнюю Варвару.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Он рассказал, что мать детей, боевого медика, освободили во время большого обмена в октябре 2022 года.
Они с мужем давно ждали возвращения своих детей, которых Россия незаконно депортировала, пытаясь скрыть похищение.
– Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в координации с уполномоченным ВР по правам человека Дмитрием Лубинцом и нашей командой работает над возвращением наших детей. Россия будет привлечена к ответственности за эти преступления, – отметил Ермак.
Также сегодня Украина вернула из российского плена 45 воинов ВСУ, среди них нацгвардейцы, пограничники и двое гражданских.
Фото: Андрей Ермак