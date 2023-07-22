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Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

Авиакомпания Ryanair планирует возобновить полеты в Украине до конца года

Авиакомпания Ryanair планирует возобновить полеты в Украине до конца года
Фото: Pexels

Крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания Ryanair может возобновить полеты в воздушном пространстве Украины. Первым направлением рассматривают маршрут из Киева во Львов.

Об этом заявил исполнительный директор авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири в комментарии украинским журналистам. По его словам, рассматривается возможность возобновления полетов в Киев и Львов до конца 2023 года.

Исполнительный директор авиакомпании отметил, что сейчас обсуждают два варианта развития событий. Первый — возобновление полетов в короткий промежуток времени после победы. Второй — планирование небольшого количества рейсов уже в конце этого года.

Он обратил внимание на Израиль, в котором работает авиасообщение, несмотря на запуски ракет. По его мнению, нет причин, чтобы Украина отказывалась от подобных шагов.

Например, в Тель-Авиве ежедневно самолеты садятся на авиаполосе, расположенной в 10 минутах пути от Западного берега, где запускают ракеты. Власти Израиля определили безопасный путь для маршрутов, а местные силы могут защитить самолеты в случае опасности.

Сейчас Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины рассматривают вариант восстановить ограниченное количество рейсов в Киев и Львов.

Для принятия подобного решения Украине необходимо убедить Европейское агентство авиационной безопасности и страховые компании в безопасности для пассажиров. Если это удастся, тогда авиакомпания запустит первые рейсы.

Украина полностью закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов после начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года.

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Источник: Интерфакс-Украина
Авіакомпанія, Война в Украине, Київ, Літаки, Львов, Повітря
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