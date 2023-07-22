Авіакомпанія Ryanair планує відновити польоти в Україні до кінця року

Найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія Ryanair може відновити польоти у повітряному просторі України. Першим напрямком розглядають маршрут із Києва до Львова.

Про це заявив виконавчий директор авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі у коментарі українським журналістам. За його словами, розглядається можливість відновлення польотів до Києва та Львова до кінця 2023 року.

Виконавчий директор авіакомпанії зазначив, що нині обговорюють два варіанти розвитку подій. Перший – відновлення польотів у короткий проміжок часу після перемоги. Другий – планування невеликої кількості рейсів вже наприкінці цього року.

Він звернув увагу на Ізраїль, в якому працює авіасполучення, попри запуски ракет. На його думку, немає причин, щоб Україна відмовлялася від схожих кроків.

Наприклад, у Тель-Авіві щодня літаки сідають на авіасмузі, розташованій за 10 хвилин шляху від Західного берега, де запускають ракети. Влада Ізраїля визначила безпечний шлях для маршрутів, а місцеві сили можуть захистити літаки у разі небезпеки.

Наразі Міністерство розвитку громад, територій і інфраструктури України розглядають варіант відновити обмежену кількість рейсів до Києва та Львова.

Для такого ж рішення Україні необхідно переконати Європейську агенцію авіаційної безпеки та страхові компанії у безпеці для пасажирів. Якщо це вдасться, тоді авіакомпанія запустить перші рейси.

Україна повністю закрила повітряний простір для цивільних літаків після початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року.

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