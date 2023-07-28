Выплаты ко Дню Независимости 2023: кто получит и размер

Украинские ветераны и лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, получат разовую денежную выплату ко Дню Независимости.

Факты ICTV узнавали, что предусматривает денежная выплата ко Дню Независимости и кто именно из украинцев может ее получить.

Кто получит выплату ко Дню Независимости и какую сумму

В пресс-службе Минсоцполитики Фактам ICTV сообщили, что 21 июля 2023 года Кабмин принял постановление Некоторые вопросы социальной защиты ветеранов войны и жертв нацистских преследований.

Согласно постановлению, ко Дню Независимости Украины государство выплатит разовую денежную выплату ветеранам войны, пострадавшим от нацистских преследований, гражданам, которые имеют особые заслуги перед Родиной и отличились, защищая нашу страну.

Выплаты ко Дню Независимости граждане получат в размере от 450 грн до 3 100 грн. Размер выплаты определен отдельно для каждой категории граждан:

Лица с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узники концлагерей, гетто или других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам получат: I группы ‒ 3 100 грн; II группы ‒ 2 900 грн; III группы ‒ 2 700 грн .

. Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узники концлагерей, гетто или других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в указанных местах ‒ 1 000 грн .

. Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной — 3 100 грн .

. Члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которым установлен согласно п. 1 ст. 10 закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты, жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не поженились второй раз – 650 грн.

Члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины – 1 000 грн .

. Участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто или других мест принудительного содержания, лица, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков и других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага ‒ 450 грн.

Лица с инвалидностью в результате войны получат:

I группы — 3 100 грн .

. II группы — 2 900 грн .

. III группы — 2 700 грн.

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