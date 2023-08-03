Украинский институт национальной памяти (УИНП) подготовил перечень населенных пунктов, в названии которых содержится символика российской имперской политики.

Согласно закону о деколонизации, который осуждает российскую имперскую политику в Украине и запрещает пропаганду ее символики, следует деколонизировать такие топонимы.

Перечень пока составляется без населенных пунктов на временно оккупированной территории Украины. Он содержит 183 населенных пункта (преимущественно села), также названы основания для переименования.

Сейчас смотрят

— Этот перечень не является исчерпывающим и будет дополняться. Обнародуя его, УИНП имеет целью способствовать общинам и органам местного самоуправления и обратить их внимание на те названия, которые содержат российскую имперскую символику по закону, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение следующих шести месяцев, до 27 января 2024 года, местные власти должны подать в Верховную Раду свои предложения названий для тех населенных пунктов, которые подпадают под переименование согласно закону.

В перечне, в частности, населенные пункты с названиями Суворовское, Чкаловка, Пестеля, Первомайское, Новомосковск, Пушкино, Красная Слободка, Червоноград и другие.

В УИНП также сообщили, что сейчас идет формирование экспертной комиссии, которая будет предоставлять профессиональные выводы по вопросам, возникающим в ходе деколонизации. В нее войдут авторитетные ученые, представляющие академические институты и университеты страны.

Источник: Украинский институт национальной памяти

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.