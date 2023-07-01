Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Броварах мужчина во время массажа изнасиловал 15-летнего подростка – ему сообщили о подозрении
В Киеве прогремел мощный взрыв, воздушная тревога не объявлена
На Хортице обнаружили уникальную лодку, которой может быть до 500 лет
Выдержит ли ЗАЭС взрыв и какие территории в зоне повышенного риска — радиобиолог
Способны обнаруживать воздушные цели в радиусе 250 км: что известно о немецких системах TRML-4D
Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

Останется Запорожьем: Нацкомиссия передумала переименовывать город

Останется Запорожьем: Нацкомиссия передумала переименовывать город
Фото: УНИАН

Национальная комиссия по стандартам государственного языка обновила перечень населенных пунктов, названия которых не соответствуют стандартам госязыка. Теперь из указанного списка исключен город Запорожье, решение о переименовании которого вызвало немалый резонанс в обществе.

Об этом сообщает Национальная комиссия по стандартам государственного языка на официальном сайте. Комиссия утвердила дополнения к своему решению от 22 июня.

В частности, там содержится новый перечень сел, поселков, городов, которые рекомендуется переименовать. Он почти в пять раз короче предыдущего, а города Запорожье там больше нет.

В списке осталось только 10 городов. Среди них — Бровары, Северодонецк, два Первомайска, Первомайский, Южноукраинск, Хрустальный, Южное, Боково-Хрустальное, Сорокино.

Ранее город Запорожье могли переименовать, согласно рекомендации Нацкомиссии по стандартам государственного языка, которая внесла город в перечень тех названий населенных пунктов, которые не соответствуют лексическим нормам украинского языка. Всего в списке было 1,4 тыс. наименований.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что должно быть отменено скандальное решение Национальной комиссии по стандартам государственного языка о переименовании населенных пунктов, в частности города Запорожье.

Читайте также
Языковой омбудсмен выступил против переименования Запорожья
Останется Запорожьем: Нацкомиссия передумала переименовывать город

Война в Украине, Запорожье, Запорожская область, Українська мова
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Зеленский уволил четырех глав районных администраций Киева
Володимир Зеленський
Могут сбросить облученную воду в Каховское водохранилище: аналитики оценили способность РФ взорвать ЗАЭС
Останется Запорожьем: Нацкомиссия передумала переименовывать город
В Николаевской области прогремели взрывы: предварительно, работает ПВО
Останется Запорожьем: Нацкомиссия передумала переименовывать город
Более 500 оккупантов и 35 артиллерийских систем: потери РФ на 1 июля
Останется Запорожьем: Нацкомиссия передумала переименовывать город
США пока не могут точно определить местонахождение Пригожина — Кирби
Джон Кірбі
Видео
Путешествия
Водопады, термальные источники, зеленые усадьбы – как и где отдохнуть на Закарпатье

Где отдохнуть на Закарпатье, что посмотреть и какова стоимость усадьб – в материале.

Светлана Ковбиця, Карина Зуева
Игнорирование не поможет: Нафтогаз знает, как заставить РФ отплатить за убытки в Крыму
Останется Запорожьем: Нацкомиссия передумала переименовывать город
Искусство, которое не просто вдохновляет: PinchukArtCentre представил сразу три выставки
PinchukArtCentre
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (30.06.2023)
Останется Запорожьем: Нацкомиссия передумала переименовывать город
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (30.06.2023)
Останется Запорожьем: Нацкомиссия передумала переименовывать город
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь