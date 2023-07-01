Останется Запорожьем: Нацкомиссия передумала переименовывать город

Национальная комиссия по стандартам государственного языка обновила перечень населенных пунктов, названия которых не соответствуют стандартам госязыка. Теперь из указанного списка исключен город Запорожье, решение о переименовании которого вызвало немалый резонанс в обществе.

Об этом сообщает Национальная комиссия по стандартам государственного языка на официальном сайте. Комиссия утвердила дополнения к своему решению от 22 июня.

В частности, там содержится новый перечень сел, поселков, городов, которые рекомендуется переименовать. Он почти в пять раз короче предыдущего, а города Запорожье там больше нет.

В списке осталось только 10 городов. Среди них — Бровары, Северодонецк, два Первомайска, Первомайский, Южноукраинск, Хрустальный, Южное, Боково-Хрустальное, Сорокино.

Ранее город Запорожье могли переименовать, согласно рекомендации Нацкомиссии по стандартам государственного языка, которая внесла город в перечень тех названий населенных пунктов, которые не соответствуют лексическим нормам украинского языка. Всего в списке было 1,4 тыс. наименований.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что должно быть отменено скандальное решение Национальной комиссии по стандартам государственного языка о переименовании населенных пунктов, в частности города Запорожье.

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