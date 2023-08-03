Добровольная мобилизация в ряды ВСУ: как срочнику написать рапорт 2023
В конце июля 2023 года вступил в силу закон, который позволяет военнослужащим срочной службы добровольно стать мобилизованными, то есть подписать контракт на военную службу.
Отныне срочники смогут добровольно мобилизоваться в ряды ВСУ и больше не ждать окончания срочной службы.
Кроме того, с началом введения военного положения на территории Украины, мужчины в возрасте от 18-60 лет считаются военнообязанными и имеют право, в случае личного желания и согласия, написать заявление на добровольную мобилизацию в ряды Вооруженных сил Украины.
Как правильно написать рапорт на добровольную мобилизацию в ВСУ, читайте в нашем материале.
Как срочникам написать рапорт на добровольную мобилизацию в ВСУ
Мужчины, которые проходят срочную службу и хотят добровольно мобилизоваться в ВСУ, должны подать соответствующий рапорт своему командиру.
В военном рапорте на добровольную мобилизацию нужно обязательно указать:
- Фамилия, имя, отчество своего командира.
- Свою фамилию, имя, отчество и должность (звание, военное подразделение).
- Из какого числа вы проходите службу и дату, окончание срочной службы (если период срочной военной службы уже завершился, однако был продлен);
- Не лишним будет и закон, в соответствии с которым вы добровольно мобилизуетесь.
- Дату и подпись.
Напоминаем, что срочники могут добровольно мобилизоваться только при двух условиях:
- если период срочной военной службы уже завершился, однако был продлен сверх установленных сроков из-за введения военного положения в стране;
- во время военного положения срочник отслужил не менее шести месяцев.
Это тоже нужно указать в рапорте. Вот как это должно выглядеть:
Как военнообязанному добровольно мобилизоваться
Адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения Актум Групп Елена Хоменко отмечает, что для этого военнообязанному следует лично явиться в районный территориально центр комплектования и социальной поддержки по месту своего учета с письменным заявлением.
— После получения заявления от военнообязанного ТЦК и СП предоставляет направление для прохождения комиссии ВЛК, по результатам которой будет возможность определить род войск для прохождения дальнейшей военной службы, — говорит юрист.