Добровольная мобилизация в ряды ВСУ: как срочнику написать рапорт 2023

В конце июля 2023 года вступил в силу закон, который позволяет военнослужащим срочной службы добровольно стать мобилизованными, то есть подписать контракт на военную службу.

Отныне срочники смогут добровольно мобилизоваться в ряды ВСУ и больше не ждать окончания срочной службы.

Кроме того, с началом введения военного положения на территории Украины, мужчины в возрасте от 18-60 лет считаются военнообязанными и имеют право, в случае личного желания и согласия, написать заявление на добровольную мобилизацию в ряды Вооруженных сил Украины.

Как правильно написать рапорт на добровольную мобилизацию в ВСУ, читайте в нашем материале.

Как срочникам написать рапорт на добровольную мобилизацию в ВСУ

Мужчины, которые проходят срочную службу и хотят добровольно мобилизоваться в ВСУ, должны подать соответствующий рапорт своему командиру.

В военном рапорте на добровольную мобилизацию нужно обязательно указать:

Фамилия, имя, отчество своего командира. Свою фамилию, имя, отчество и должность (звание, военное подразделение). Из какого числа вы проходите службу и дату, окончание срочной службы (если период срочной военной службы уже завершился, однако был продлен); Не лишним будет и закон, в соответствии с которым вы добровольно мобилизуетесь. Дату и подпись.

Напоминаем, что срочники могут добровольно мобилизоваться только при двух условиях:

если период срочной военной службы уже завершился, однако был продлен сверх установленных сроков из-за введения военного положения в стране;

сверх установленных сроков из-за введения военного положения в стране; во время военного положения срочник отслужил не менее шести месяцев.

Это тоже нужно указать в рапорте. Вот как это должно выглядеть:

Как военнообязанному добровольно мобилизоваться

Адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения Актум Групп Елена Хоменко отмечает, что для этого военнообязанному следует лично явиться в районный территориально центр комплектования и социальной поддержки по месту своего учета с письменным заявлением.

— После получения заявления от военнообязанного ТЦК и СП предоставляет направление для прохождения комиссии ВЛК, по результатам которой будет возможность определить род войск для прохождения дальнейшей военной службы, — говорит юрист.

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