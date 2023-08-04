В 2023 году население Украины сократится до 32 млн — причины

Вынужденная эмиграция украинцев за границу из-за войны, которую развязала Россия, приведет к сокращению населения Украины с 37 млн до 32 млн в 2030 году, а рабочей силы — с 17,4 до 11,7 млн.

Такие прогнозы численности населения и рабочей силы Украины на 2030 год Киевской школы экономики сообщил на своей странице в Facebook президент (KSE) Тимофей Милованов.

Он отметил, что в 2021 году население Украины составляло 37 млн (43,5 млн по устаревшим оценкам).

С началом полномасштабной войны, в 2022 году около 5,8 млн украинцев стали беженцами, что уменьшило количество населения до 31,2 млн.

Этот средний показатель оценки количества украинских беженцев в 2022 году колеблется от 4,6 млн по оценкам CES до 8,1 млн по оценкам ООН.

По данным исследований, около половины беженцев — дети, а менее 2% — пенсионеры.

Президент Киевской школы экономики (KSE) отметил, что по оценкам, население Украины в 2023 году составит около 31,2 млн человек, учитывая 5,8 млн беженцев и тех, кто выехал в Россию. Численность рабочей силы в 2023 году оценивается в 12,5 млн человек, что меньше, чем в 2021 году, когда она составляла 17,4 млн человек.

– Это снижение отражает 2,5 млн беженцев трудоспособного возраста, 1 млн мобилизованных в армию и 1,4 млн дополнительных безработных, – объясняет Милованов.

Также он рассказал, что по инерционному сценарию, который учитывает естественное сокращение, возвращение беженцев и миграцию, население Украины составит 31,8 млн человек в 2024-2032 годах.

При этом численность трудоспособного населения оценивается в 11,7 млн человек за тот же период с учетом естественного сокращения, возвращения беженцев и дополнительной миграции.

Пенсионеры

В 2021 году в Украине насчитывалось 10,9 млн пенсионеров.

По прогнозам экспертов, к 2032 году из-за старения населения количество пенсионеров достигнет 12,2 млн, в результате чего экономическая нагрузка на каждого работника возрастет с 15,7 тыс. грн в 2021 году до 28,7 тыс. грн в 2030 году.

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