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Суспільство
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У 2023 році населення України скоротиться до 32 млн – причини

люди на вокзалі в Ужгороді
Фото: УНІАН

Вимушена еміграція українців за кордон через війну, яку розв’язала Росія, призведе до скорочення населення України з 37 млн до 32 млн у 2030 році, а робочої сили – з 17,4 до 11,7 млн.

Такі прогнози чисельності населення та робочої сили України на 2030 рік Київської школи економіки повідомив на своїй сторінці у Facebook президент (KSE) Тимофій Милованов.

Він зазначив, що у 2021 році населення України становило 37 млн (43,5 млн за застарілими оцінками).

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З початком повномасштабної війни, у 2022 році близько 5,8 млн українців стали біженцями, що зменшило кількість населення до 31,2 млн.

Цей середній показник оцінки кількості українських біженців у 2022 році коливається від 4,6 млн за оцінками CES до 8,1 млн за оцінками ООН.

За даними досліджень, близько половини біженців – діти, а менш як 2% – пенсіонери. 

Президент Київської школи економіки (KSE) зауважив, що за оцінками, населення України у 2023 році становитиме близько 31,2 млн осіб, враховуючи 5,8 млн біженців та тих, хто виїхав до Росії. Чисельність робочої сили у 2023 році оцінюється в 12,5 млн осіб, що менше, ніж у 2021 році, коли вона становила 17,4 млн осіб.

– Це зниження відображає 2,5 млн біженців працездатного віку, 1 млн мобілізованих до армії та 1,4 млн додаткових безробітних, – пояснює Милованов. 

Також він розповів, що за інерційним сценарієм, який враховує природне скорочення, повернення біженців та міграцію, населення України становитиме 31,8 млн осіб у 2024-2032 роках.

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При цьому чисельність працездатного населення оцінюється в 11,7 млн осіб за той самий період з урахуванням природного скорочення, повернення біженців та додаткової міграції.

Пенсіонери

У 2021 році в Україні налічувалося 10,9 млн пенсіонерів.

За прогнозами експертів, до 2032 року через старіння населення кількість пенсіонерів досягне 12,2 млн, унаслідок чого економічне навантаження на кожного працівника зросте з 15,7 тис. грн у 2021 році до 28,7 тис. грн у 2030 році.

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Біженці, люди, Населення, Пенсіонери, Україна
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