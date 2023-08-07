Могут ли украинские военные, освобожденные из плена, снова воевать — ответ юриста

С началом полномасштабного вторжения РФ произошло около 50 обменов пленными. По состоянию на июнь 2023 года Украине удалось вернуть около 3 тыс. украинских военных.

Мужчины и женщины, вернувшиеся из плена, нуждаются в надлежащем лечении: как психологическом, так и физическом. А могут ли украинские военные, освобожденные из плена, снова воевать — Факты ICTV спросили у юриста и адвоката Ростислава Кравца.

После российского плена: могут ли пленные снова воевать

По словам Кравца, действующее законодательство не дает права военнослужащим после плена уволиться со службы. То есть после обмена они проходят обследование, реабилитацию и возвращаются в свои воинские части.

— Что касается привлечения бывших пленных к военной службе, то да, это возможно! Законодательством не предусмотрено каких-то исключений. Лицо, вернувшееся из плена, является военнослужащим, то есть никто с военной службы их не увольнял, — добавляет юрист.

По словам адвоката, когда военный находился в плену, ему выплачивали денежные компенсации, то есть в любом случае лицо остается военнослужащим.

Кроме того, после плена каждый боец должен получить качественное обследование, указать на все имеющиеся болезни, ограничения, ранения. Также пленным предоставляется психологическая реабилитация. От этого будет зависеть их дальнейшая служба.

— То есть после обмена военный должен пройти ВВК, которая устанавливает пригодность лица к дальнейшей службе. Учитывая заключение ВВК, военных могут привлечь к военной службе. Если лицо признано непригодным к службе, соответственно, воевать оно не вернется. Но если вывод — ограниченно пригоден, то ВВК отмечает, в каких условиях и где он должен служить, — отмечает Кравец.

Адвокат добавляет, что командиры воинской части, в которой служит освобожденный пленный, после заключения ВВК принимают решение, куда и как направлять лицо на службу.

Фото: Координаційний штаб

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