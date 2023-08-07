Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Удар авиабомбой по центру переливания крови в Харьковской области: что известно
Мощный пожар на элеваторе: что известно о трех сериях обстрелов Хмельницкой области
Срочно
В районе Керченского моста прогремели взрывы: перед этим там остановили движение авто
Срочно
Во время массированной ракетной атаки в Киевской области был слышен взрыв
В случае применения ядерного оружия Россией изменений в сигнале тревоги не будет – Игнат
Общество Объясняем
Объясняем
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Могут ли украинские военные, освобожденные из плена, снова воевать — ответ юриста

Могут ли украинские военные, освобожденные из плена, снова воевать — ответ юриста

С началом полномасштабного вторжения РФ произошло около 50 обменов пленными. По состоянию на июнь 2023 года Украине удалось вернуть около 3 тыс. украинских военных.

Мужчины и женщины, вернувшиеся из плена, нуждаются в надлежащем лечении: как психологическом, так и физическом. А могут ли украинские военные, освобожденные из плена, снова воевать — Факты ICTV спросили у юриста и адвоката Ростислава Кравца.

После российского плена: могут ли пленные снова воевать

По словам Кравца, действующее законодательство не дает права военнослужащим после плена уволиться со службы. То есть после обмена они проходят обследование, реабилитацию и возвращаются в свои воинские части.

— Что касается привлечения бывших пленных к военной службе, то да, это возможно! Законодательством не предусмотрено каких-то исключений.  Лицо, вернувшееся из плена, является военнослужащим, то есть никто с военной службы их не увольнял, — добавляет юрист.

По словам адвоката, когда военный находился в плену, ему выплачивали денежные компенсации, то есть в любом случае лицо остается военнослужащим.

Кроме того, после плена каждый боец должен получить качественное обследование, указать на все имеющиеся болезни, ограничения, ранения. Также пленным предоставляется психологическая реабилитация. От этого будет зависеть их дальнейшая служба.

— То есть после обмена военный должен пройти ВВК, которая устанавливает пригодность лица к дальнейшей службе. Учитывая заключение ВВК, военных могут привлечь к военной службе. Если лицо признано непригодным к службе, соответственно, воевать оно не вернется. Но если вывод — ограниченно пригоден, то ВВК отмечает, в каких условиях и где он должен служить, — отмечает Кравец.

Адвокат добавляет, что командиры воинской части, в которой служит освобожденный пленный, после заключения ВВК принимают решение, куда и как направлять лицо на службу.

Читайте также
Выплаты за погибших военных 2023: как получить, что понадобится и размер помощи
Могут ли украинские военные, освобожденные из плена, снова воевать — ответ юриста

Фото: Координаційний штаб

Война в Украине, військовослужбовці, звільнені з полону, полон
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Крылатые ракеты резко меняют направление и бьют одновременно с аэробаллистикой — Игнат о недавних атаках РФ
Юрій Ігнат
Бьют на 500 км и имеют комбинированную систему наведения: характеристики ракеты Taurus
Крилата ракета Taurus
У россиян все обеспечение идет через Чонгар: эксперт об атаках на мосты
Чонгар
Избил и украл одежду у многодетной семьи. Военному РФ объявили приговор
суд
Поставки оружия и зерновой коридор: Зеленский провел совещание с военными и министрами
Володимир Зеленський
Видео
Круглосуточно отслеживают цели. Как работают радиотехнические войска Воздушных сил

Радиотехнические войска Воздушных сил являются глазами для зенитно-ракетных войск и авиации, и дают свои указания по выявлению воздушных целей. Они первыми обнаруживают самолеты, ракеты и БпЛА врага.

Анастасия Кожушко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (06.08.2023)
Могут ли украинские военные, освобожденные из плена, снова воевать — ответ юриста
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (06.08.2023)
Могут ли украинские военные, освобожденные из плена, снова воевать — ответ юриста
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (06.08.2023)
Могут ли украинские военные, освобожденные из плена, снова воевать — ответ юриста
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (06.08.2023)
Могут ли украинские военные, освобожденные из плена, снова воевать — ответ юриста
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь