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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Чи можуть українські військові, звільнені з полону, знову воювати – відповідь юриста

Чи можуть українські військові, звільнені з полону, знову воювати – відповідь юриста

З початком повномасштабного вторгнення РФ відбулося близько 50 обмінів полоненими. Станом на червень 2023 року Україні вдалось повернути близько 3 тис. українських військових.

Чоловіки та жінки, які повернулися з полону, потребують належного лікування: як психологічного, так і фізичного. А чи можуть українські військові, звільнені з полону, знову воювати – Факти ICTV запитали у юриста та адвоката Ростислава Кравця.

Після російського полону: чи можуть полонені знову воювати

За словами Кравця, чинне законодавство не дає права військовослужбовцям після полону звільнитися зі служби. Тобто після обміну вони проходять обстеження, реабілітацію та повертаються до своїх військових частини.

– Що стосується залучення колишніх полонених до військової служби, то так, це можливо! Законодавством не передбачено якихось винятків. Особа, яка повернулася з полону, є військовослужбовцем, тобто ніхто з військової служби їх не звільняв, – додає юрист.

За словами адвоката, коли військовий перебував у полоні, йому виплачувались грошові компенсації, тобто в будь-якому випадку, особа залишається військовослужбовцем.

Крім того, після полону, кожен боєць має отримати якісне обстеження, вказати на всі наявні хвороби, обмеження, поранення. Також полоненим надається психологічна реабілітація. Від цього залежатиме його подальша служба.

– Тобто після обміну військовий повинен пройти ВЛК, яка встановлює придатність особи до подальшої служби. З огляду на висновок ВЛК, військових можуть залучити до військової служби. Якщо особу визнано непридатною до служби, відповідно, воювати вона не повернеться. Але якщо висновок – обмежено придатний, то ВЛК зазначає, у яких умовах і де він має служити, – зазначає Кравець.

Адвокат додає, що командири військової частини, в якій служить звільнений полонений, після висновку ВЛК приймають рішення куди та як направляти особу на службу.

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Фото: Координаційний штаб

Війна в Україні, військовослужбовці, звільнені з полону, полон
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