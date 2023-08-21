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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Выплаты прекращаются с 1 сентября: кто из ВПЛ потеряет государственную помощь в 2023 году

Гроші, гривня,
Фото: Pixabay

11 июля 2023 года правительство приняло постановление Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц, которое вносит изменения в порядок назначения и продления выплат на проживание для ВПЛ.

В частности, правительство определило, что для всех ВПЛ, которые сейчас получают помощь, с 1 августа 2023 года будет автоматически продлена выплата еще на полгода, то есть до конца января 2024 года.

Помощь продолжается для всех украинцев, проживающих в Украине и имеющих статус ВПЛ в размерах для лиц с инвалидностью и детей – 3 тыс. грн, и для других лиц – 2 тыс. грн.

Кроме того, правительство определило условия, при которых выплаты для ВПЛ прекращаются. При каких условиях могут прекратить начислять выплаты для ВПЛ — читайте в материале Фактов ICTV.

Кому из ВПЛ прекратят выплаты в 2023 году

В пресс-службе Минсоцполитики Фактам ICTV сообщили, что с 1 сентября помощь продлевается только для тех граждан, которые действительно в этом нуждаются.

С 1 сентября 2023 года выплата будет прекращена тем ВПЛ, которые с момента принятия данного постановления:

  • Приобрели новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее 5 лет), кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды обороны страны.
  • Приобрели на сумму более 100 тыс. грн земельный участок, квартиру, дом (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета).
  • Имеют на депозитном банковском счете средства в общей сумме более 100 тыс. грн.
  • Приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму более 100 тыс. грн.
  • Имеют в собственности жилье, которое расположено на территориях, где не ведутся активные боевые действия или которые не являются оккупированными, если такое жилье имеет площадь более 13,65 м² на одного члена семьи.

Если по результатам проверки будет принято решение о прекращении выплат, ВПЛ об этом сообщат.

В случае несогласия, человек может обжаловать такое решение органа соцзащиты и предоставить подтверждающие документы, и продолжать получать выплаты.

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