Строительство Национального военного мемориального кладбища начнется осенью — Дробович

Строительство Национального военного мемориального кладбища (НВМК) в Гатном Киевской области должно начаться осенью 2023 года.

Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович в эфире информационного телемарафона. По его словам, есть задание в кратчайшие сроки открыть для захоронений первый сектор (максимум за один год).

— Для кладбища подыскивали место. Называлась и Лысая гора, и Быковня. Дополнительное исследование и проверка места показали, что на поисковые работы там может уйти 12-18 месяцев (там есть места захоронений жертв сталинских репрессий). Это очень затягивает строительство кладбища, — отметил Дробович.

Предварительно стало известно, что НВМК должно быть около 300 га. Если делать кладбище в Быковне со всеми отступлениями и буферными зонами, тогда там останется около 45 га. Этот вариант отвергли, потому что это малая площадь для кладбища.

По этой причине решили вернуться к предыдущей наработке. Речь идет об участке возле Виты Почтовой, Южного кладбища. Там есть более 200 га земли, объяснил Дробович.

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