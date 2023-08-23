Будівництво Національного військового меморіального кладовища розпочнеться восени – Дробович
Будівництво Національного військового меморіального кладовища (НВМК) у Гатному Київської області має розпочатися восени 2023 року.
Про це заявив очільник Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, є завдання в найкоротші терміни відкрити для поховань перший сектор (щонайбільше за один рік).
– Для кладовища підшуковували місце. Називалася і Лиса гора, і Биківня. Додаткове дослідження і перевірка місця показали, що на пошукові роботи там може піти 12-18 місяців (там є місця поховань жертв сталінських репресій). Це дуже затягує будівництво цвинтаря, – зазначив Дробович.
Попередньо стало відомо, що НВМК має бути близько 300 га. Якщо робити цвинтар у Биківні зі всіма відступами та буферними зонами, тоді там залишиться близько 45 га. Цей варіант відкинули, тому що це мала площа для кладовища.
З цієї причини вирішили повернутися до попереднього напрацювання. Йдеться про ділянку біля Віти Поштової, Південного цвинтаря. Там є понад 200 га землі, пояснив Дробович.
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