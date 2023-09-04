Комфортная температура, без осадков: прогноз погоды на неделю
В течение недели в Украине ожидается преимущественно сухая погода с довольно комфортной температурой воздуха.
Как отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, это связано с влиянием антициклона, который пришел с Запада.
— Соответственно, видим, что следующие трое-четверо суток погода будет без осадков, много прояснений как в дневные, так и в ночные часы, — добавила она.
Однако из-за того, что будут преобладать воздушные массы с севера, по ее словам, днем температура будет более комфортной, а ночью уже будет ощущаться дыхание осени.
— В ночные часы температура составит +10…+15 градусов практически по всей территории Украины, а днем +21…+27. Несколько прохладнее в конце недели на северо-востоке. Здесь даже днем +19…+24, — рассказала синоптик.
На Юге, а завтра, 5 сентября, и на юго-востоке ночью +14…+19, днем +24…+30.
Загрузка
Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.Татьяна Наконечная