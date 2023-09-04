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Валентина Летяк, редактор ленты

Комфортная температура, без осадков: прогноз погоды на неделю

Погода на вересень 2023
Фото: Pixabay

В течение недели в Украине ожидается преимущественно сухая погода с довольно комфортной температурой воздуха.

Как отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, это связано с влиянием антициклона, который пришел с Запада.

— Соответственно, видим, что следующие трое-четверо суток погода будет без осадков, много прояснений как в дневные, так и в ночные часы, — добавила она.

Однако из-за того, что будут преобладать воздушные массы с севера, по ее словам, днем температура будет более комфортной, а ночью уже будет ощущаться дыхание осени.

— В ночные часы температура составит +10…+15 градусов практически по всей территории Украины, а днем +21…+27. Несколько прохладнее в конце недели на северо-востоке. Здесь даже днем +19…+24, — рассказала синоптик.

На Юге, а завтра, 5 сентября, и на юго-востоке ночью +14…+19, днем +24…+30.

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Источник: Укргидрометцентр
осінь, Погода, Погода в Україні, Прогноз погоды
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