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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Комфортна температура, без опадів: прогноз погоди на тиждень

Погода на вересень 2023
Фото: Pixabay

Протягом тижня в Україні очікується переважно суха погода з доволі комфортною температурою повітря.

Як зазначила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, це пов’язано із впливом антициклону, який прийшов із Заходу.

– Відповідно, бачимо, що наступні три-чотири доби погода буде без опадів, багато прояснень як у денні, так і в нічні години, – додала вона.

Проте через те, що переважатимуть повітряні маси з півночі, за її словами, вдень температура буде комфортнішою, а вночі вже відчуватиметься подих осені.

– В нічні години температура становитиме +10…+15 градусів практично по всій території України, а вдень +21…+27. Дещо прохолодніше наприкінці тижня на північному сході. Тут навіть вдень +19…+24, – розповіла синоптик.

На Півдні, а завтра, 5 вересня, і на південному сході вночі +14…+19, вдень +24…+30.

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Джерело: Укргідрометцентр
осінь, Погода, Погода в Україні, Прогноз погоди
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