ВСУ объяснили, зачем нужен воинский учет для женщин с 1 октября
Женщины, которые имеют медицинское образование, должны с 1 октября 2023 года становиться на воинский учет в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, или же военкоматах).
Это необходимо для того, чтобы проверить мобилизационный ресурс. Об этом заявил начальник пресс-службы командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо.
— Женщины будут проходить медицинский осмотр. Будет устанавливаться степень пригодности к военной службе. Эта процедура нужна для уточнения, какой есть в Украине мобилизационный ресурс медицинских работников, — утверждает он.
По его словам, женщины с медицинским образованием с октября должны прийти в ТЦК и СП, чтобы стать на воинский учет. Это не свидетельствует о том, что женщин сразу будут мобилизовать и отправлять на фронт.
Начальник пресс-службы Сухопутных войск ВСУ утверждает, что сейчас медицинский персонал Вооруженных сил Украины есть в достаточном количестве.
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Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.Оксана Михайлова