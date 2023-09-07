ВСУ объяснили, зачем нужен воинский учет для женщин с 1 октября

Женщины, которые имеют медицинское образование, должны с 1 октября 2023 года становиться на воинский учет в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, или же военкоматах).

Это необходимо для того, чтобы проверить мобилизационный ресурс. Об этом заявил начальник пресс-службы командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо.

— Женщины будут проходить медицинский осмотр. Будет устанавливаться степень пригодности к военной службе. Эта процедура нужна для уточнения, какой есть в Украине мобилизационный ресурс медицинских работников, — утверждает он.

По его словам, женщины с медицинским образованием с октября должны прийти в ТЦК и СП, чтобы стать на воинский учет. Это не свидетельствует о том, что женщин сразу будут мобилизовать и отправлять на фронт.

Начальник пресс-службы Сухопутных войск ВСУ утверждает, что сейчас медицинский персонал Вооруженных сил Украины есть в достаточном количестве.

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