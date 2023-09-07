У ЗСУ пояснили, навіщо потрібен військовий облік для жінок з 1 жовтня

Жінки, які мають медичну освіту, повинні з 1 жовтня 2023 року ставати на військовий облік у територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП, або ж військкоматах).

Це необхідно для того, щоб перевірити мобілізаційний ресурс. Про це заявив начальник пресслужби командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо.

– Жінки проходитимуть медичний огляд. Встановлюватиметься ступінь придатності до військової служби. Ця процедура потрібна для уточнення, який є в Україні мобілізаційний ресурс медичних працівників, – стверджує він.

За його словами, жінки з медичною освітою з жовтня повинні прийти до ТЦК і СП, щоб стати на військовий облік. Це не свідчить про те, що жінок одразу мобілізуватимуть та відправлятимуть на фронт.

Начальник пресслужби Сухопутних військ ЗСУ стверджує, що наразі медичний персонал Збройних сил України є в достатній кількості.

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