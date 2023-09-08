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Валентина Летяк, редактор ленты

От штрафа до ареста на 15 суток за оскорбление военного — законопроект уже в Раде

шеврон ЗСУ
Фото: Depositphotos

В Верховной Раде 6 сентября зарегистрирован законопроект №10014, которым его автор — народный депутат Федор Вениславский — предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях статьей об ответственности за оскорбление военных.

В пояснительной записке отмечается, что главная цель принятия этого законопроекта — “усиление правовой защиты военнослужащих путем установления юридической ответственности граждан за проявление таких негативных явлений, как злостное неповиновение, оскорбление, оскорбительное приставание в отношениях с военнослужащими ВСУ и других военных формирований, препятствование реализации ими своих прав и свобод, а также предотвращение таких негативных явлений в обществе”.

Нардеп предлагает наказывать за оскорбление военных и препятствование реализации ими своих прав и свобод:

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  • штрафом в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 400 до 5 100 грн);
  • общественными работами на 50-60 часов;
  • исправительными работами на 1-2 месяца с отчислением 20% заработка;
  • общественно полезными работами на 240-360 дней;
  • или же административным арестом на срок до 15 суток.

По его словам, к сожалению, сейчас нередки примеры бюрократических препятствий, которые приходится проходить раненым военным в тылу, конфликтов в транспорте, когда частный перевозчик отказывается обеспечивать право УБД на льготный проезд и принудительно высаживает его из маршрутки, и другие факты умышленного неуважения и оскорблений наших защитников.

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Война в Украине, військовослужбовці, Верховна Рада IX скликання, Законопроект, ВСУ, Федор Вениславский, штрафи
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