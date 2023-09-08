Від штрафу до арешту на 15 діб за образу військового – законопроєкт вже в Раді

У Верховній Раді 6 вересня зареєстровано законопроєкт №10014, яким його автор – народний депутат Федір Веніславський – пропонує доповнити Кодекс про адміністративні правопорушення статтею про відповідальність за образу військових.

У пояснювальній записці наголошується, що головна мета ухвалення цього законопроєкту – “посилення правового захисту військовослужбовців шляхом встановлення юридичної відповідальності громадян за прояв таких негативних явищ, як злісна непокора, образа, образливе чіпляння у стосунках з військовослужбовцями ЗСУ та інших військових формувань, перешкоджання реалізації ними своїх прав і свобод, а також запобігання таким негативним явищам у суспільстві”.

Нардеп пропонує карати за образу військових та перешкоджання реалізації ними своїх прав і свобод:

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штрафом у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 400 до 5 100 грн);

громадськими роботами на 50-60 годин;

виправними роботами на 1-2 місяці з відрахуванням 20% заробітку;

суспільно корисними роботами на 240-360 днів;

або ж адміністративним арештом на строк до 15 діб.

За його словами, на жаль, зараз непоодинокі приклади бюрократичних перешкод, які доводиться проходити пораненим військовим у тилу, конфліктів у транспорті, коли приватний перевізник відмовляється забезпечувати право УБД на пільговий проїзд і примусово висаджує його з маршрутки, та інші факти умисної неповаги та образ наших захисників.

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