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Оскорблял и плевался в военных. Скандального блогера Заволоку отправили под стражу

Оскорблял и плевался в военных. Скандального блогера Заволоку отправили под стражу
Фото: Суспільне

Полтавского блогера Романа Заволоку, который публично оскорблял и плевался в военных, отправили в СИЗО без права внесения залога.

Об этом сообщает МВД.

— Сегодня Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следователей полиции и прокуратуры и избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей, — говорится в сообщении.

Указано, что фигурант распространил около 70 публикаций, дискредитирующих военнослужащих.

Как указывают в Офисе генпрокурора, мужчине сообщили о подозрении по двум статьям: оскорбление чести и достоинства военнослужащего, изготовление и распространение материалов, содержащих оскорбление чести и достоинства военного, а также умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей.

Мужчине грозит до пяти лет ограничения свободы или заключения.

29 сентября в Полтаве местный фитнес-тренер и блогер Роман Заволока начал провоцировать и нецензурно оскорблять должностных лиц местного военкомата. Во время инцидента он безосновательно обвинил украинских защитников в том, что они якобы виноваты в развязывании войны России против Украины и “убивают людей за деньги”.

Впоследствии мужчина плюнул в бойца ВСУ, который вернулся с фронта, получив контузию и многочисленные ранения в результате подрыва на мине.

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Источник: МВД, Офис генпрокурора
Война в Украине, ВСУ, Полтава
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