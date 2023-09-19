Что такое баллистическое вооружение и какие ракеты есть у РФ
Баллистические ракеты – это снаряды, летящие по баллистической траектории. Это означает, что ракеты находятся в неуправляемом движении.
Именно баллистические ракеты для украинской ПВО являются одними из самых сложных целей, поскольку могут лететь на большие расстояния, а запускаться – со стационарных и мобильных установок.
Более подробно о том, что такое баллистическое вооружение и какую опасность оно несет для Украины – читайте в материале.
Какие баллистические ракеты имеет на вооружении РФ:
Военный эксперт Алексей Гетьман отмечает, что Россия чаще всего использует баллистические ракеты Искандер. Также из менее серьезного баллистического вооружения РФ использует достаточно устаревшие Точку-У, Луну-М.
По словам эксперта, у врага в начале полномасштабного вторжения было 900 таких ракет, а сейчас осталось чуть больше сотни.
Баллистическая ракета отличается от крылатой тем, что она летает по баллистической траектории. То есть способна подниматься высоко и вертикально атаковать сверху. Крылатые ракеты могут постоянно маневрировать (как самолет без летчика).
Баллистические ракеты, которыми Россия обстреливает Украину — это ракеты малой и средней дальности, например, дальность Искандера – до 1 тыс. км. Она летит не совсем как снаряд (поднялся в небо и упал), а обладает способностью немного изменять направление движения во время полета.
Однако Искандер не может делать такие маневры, как крылатая ракета, то есть развернуться и улететь в противоположном направлении. А крылатая – может (хоть на 180 градусов).
Баллистическая ракета Точка-У летит на расстояние 100-120 км, не маневрирует, а двигается по определенной траектории. Она вообще ничего не видит, летит прямо, как болванка, и легко перехватывается.
Также нашли они и Луну-М. Это ракета вообще с 1960-х годов, с дальностью еще меньшей, чем у Точки-У (70-80 км). Она очень неточная, может на 1 км отклоняться от цели. Это примерно как Катюша, которая у них когда-то была.
Зачем они их достали – неизвестно, смысла ведь от них мало.
Далее идут ракеты большей дальности, например морского или шахтного базирования. И, конечно, баллистические межконтинентальные ракеты, как SS-20, SS-22, Тополь, Сармат и другие.
Они поднимаются в космос и дальше летят по инерции как метеорит, а падают за счет силы притяжения.
Большие межконтинентальные ракеты имеют не одну головку, а 5-7 (ракет). Когда они улетают в космос, могут разделяться. С одной ракеты можно поразить 5-7 целей. Это – ядерный заряд.
Баллистические ракеты, которые сейчас использует РФ, например Искандер, тоже могут нести атомный заряд, но там может быть обычная взрывчатка (фугас и т. п.).
По разным данным, в России осталось до 120 Искандеров, поэтому они хотят приобрести иранские Zolfaghar и Fateh-110. Это тоже баллистические ракеты. Они имеют малую и среднюю дальность, причем летят на примерно такое же расстояние, как ракеты Искандер.
Бороться с баллистическими ракетами может система противовоздушной и противоракетной обороны Patriot.
Россияне взволновались, потому что Patriot может уничтожать как Искандеры, так и Zolfaghar или Fateh-110. Из почти 800 Искандеров, которые были запущены, мы сбили небольшое количество. Потому что имеющиеся у нас средства противовоздушной обороны не могли эти ракеты перехватывать.
Крылатые ракеты украинская ПВО сбивает довольно успешно, а вот баллистические – пока почти не может. На ее перехват имеется 10-15 сек. Комплексами, которые есть сейчас, это сделать трудно. Поэтому чтобы быстро и успешно сбивать баллистические ракеты, нам нужно получить Patriot.
Загрузка
От рук российских террористов в Украине погибли уже более 500 детей. Более 1100 считают пропавшими без вести и такое же количество несовершеннолетних получили ранения в результате боевых действий. На глазах наших детей русские военные совершают самые страшные зверства: насилуют, убивают родителей, друзей. Воспоминания о пережитых ужасах маленькие украинцы часто записывают на бумаге, рисуют войну на картинах, монтируют собственное кино с видео, которое осталось в детских телефонах.Кристина Величанская