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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Повышенная стипендия 2023: что это, как получить и размер

Повышенная стипендия 2023: что это, как получить и размер
Фото: Depositphotos

Студенты, которые учатся за средства государственного бюджета и являются отличниками дневной форме, имеют право на получение стипендий, финансируемых из государственного бюджета.

Что такое повышенная стипендия, как ее получить и ее размер в 2023 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое повышенная стипендия и как ее получить

Это стипендиальная регулярная выплата, которую получит студент-отличник, который учится на дневной форме за средства государственного бюджета.

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В общем, в Украине существует несколько видов стипендий:

  • академическая — выплачивается студентам, которые успешно проходят аттестацию по семестрам. Особенность вознаграждения заключается в том, что студент получает выплаты только по результатам прохождения успешной сессии и в течение полугода.

Если в один из семестров студент получил плохие итоговые баллы, то выплата прекращается.

Восстановить стипендию можно, если успешно пройти аттестацию.

Кроме того, первые полгода обучения академическую стипендию получают все студенты учебного заведения.

Такая стипендия бывает двух видов — обычная и повышенная. 

Обычная выплачивается студентам бюджета, успешно прошедшим аттестацию на 4 и выше.

Повышенная — предусмотрена студентам, имеющим особые достижения в учебе.

На повышенную выплату могут претендовать ученики, сдавшие сессию на отлично.

Кроме того, студент должен иметь активную социальную жизнь — участвовать в различных мероприятиях, вести активную учебную и научную деятельность.

  • социальная — предоставляется студентам, имеющим право на льготы. Однако, если ученик провалит сессию, то выплаты прекращают засчитываться;
  • президентская — предназначена для поощрения студентов, которые признаны победителями всеукраинских олимпиад и конкурсов. Размер стипендии зависит от конкурса.

Размер повышенной стипендии

Студенты, которые не имеют задолженности и успешно закончили учебный семестр и год, регулярно получают стипендии.

В 2023 году размеры повышенных стипендий следующие:

  • для бакалавров, специалистов и магистров размер повышенной стипендии вырос с 2 550 до 2910 грн;
  • для студентов техникумов, лицеев, колледжей повышенная стипендия выросла с 1 930 до 2198 грн;
  • студентам профессиональных технических училищ установили стипендию в размере 2198.

В зависимости от учебного заведения, размер академической стипендии от президента Украины достигает:

  • для учащихся учреждений профессионального и профессионально-технического образования — 2 750 грн в месяц;
  • для студентов учреждений профессионального высшего образования — 3 320 грн в месяц;
  • для студентов высших учебных заведений и научных учреждений — 4 400 грн в месяц.

Именная и академическая стипендия от Кабинета министров Украины составляет:

  • для учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования увеличивается до 2 500 грн в месяц;
  • для студентов учреждений профессионального высшего образования, которые получают образовательно-квалификационный уровень Младший специалист, образовательно-профессиональную степень Профессиональный младший бакалавр, образовательную степень Бакалавр, составляет — 3 020 грн в месяц;
  • для студентов высших учебных заведений и научных учреждений размер повышенной стипендии вырос до 4 тыс. грн в месяц.
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Образование в Украине, стипендии, студенти, Университет
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