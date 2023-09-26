Две иностранные железнодорожные компании запускают рейсы в Украину: когда и что известно

Частная польская железнодорожная компания SKPL вскоре запустит новые рейсы по маршруту Рава-Русская — Варшава, а чешская железнодорожная пассажирская компания RegioJet запустит рейсы по маршрутам Чоп — Прага и Перемышль — Берлин — Ганновер.

Об этом сообщил председатель правления АО Укрзализныця Евгений Лященко в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Он сказал, что сообщение Рава-Русская — Варшава будет запущено в октябре 2023 года. Компания RegioJet начнет выполнять рейсы Чоп — Прага примерно с ноября. Лященко добавил, что по третьему месяцу осени это примерно, но запуск рейса точно состоится в текущем году.

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Глава УЗ отметил, что заказчиком этих услуг является Укрзализныця, поскольку компания не имеет достаточно подвижного состава для выполнения пассажирских перевозок по евроколее.

— SKPL платим мы как заказчики услуг перевозки пассажиров их подвижным составом. Но средства от продажи билетов получает УЗ. RegioJet работает по другой модели: будет полностью покрывать операционные расходы, а модель распределения прибыли от продажи билетов с УЗ пока еще обсуждается, — рассказал Лященко.

На пассажирские перевозки решили допустить иностранных перевозчиков, поскольку УЗ не имеет достаточного количества подвижного состава.

Он добавил, что впоследствии может быть создана и европейская пассажирская компания УЗ, как появилась на рынке грузовых перевозок Cargo Polska. В то же время, Лященко сказал, что это сложный и длительный процесс и вопрос не одного года.

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