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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Дві іноземні залізничні компанії запускають рейси в Україну: коли і що відомо

потяги
Фото: Unsplash

Приватна польська залізнична компанія SKPL незабаром запустить нові рейси за маршрутом Рава-Руська – Варшава, а чеська залізнична пасажирська компанія RegioJet запустить рейси за маршрутами Чоп – Прага та Перемишль – Берлін – Ганновер.

Про це повідомив голова правління АТ Укрзалізниця Євген Лященко в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

Він сказав, що сполучення Рава-Руська – Варшава буде запущено в жовтні 2023 року. Компанія RegioJet розпочне виконувати рейси Чоп – Прага приблизно з листопада. Лященко додав, що щодо третього місяця осені це приблизно, але запуск рейсу точно відбудеться у поточному році.

Зараз дивляться

Глава УЗ зауважив, що замовником цих послуг є Укрзалізниця, оскільки компанія не має достатньо рухомого складу для виконання пасажирських перевезень євроколією.

— SKPL платимо ми як замовники послуг перевезення пасажирів їхнім рухомим складом. Але кошти від продажу квитків отримує УЗ. RegioJet працює за іншою моделлю: буде повністю покривати операційні витрати, а модель розподілу прибутку від продажу квитків з УЗ наразі ще обговорюється, – розповів Лященко.

На пасажирські перевезення вирішили допустити іноземних перевізників, оскільки УЗ не має достатньої кількості рухомого складу.

Він додав, що згодом може бути створена і європейська пасажирська компанія УЗ, як з’явилася на ринку вантажних перевезень Cargo Polska. Водночас, Лященко сказав, що це складний і тривалий процес і питання не одного року.

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Джерело: Інтерфакс-Україна
ПАТ Укрзалізниця, поїзд, потяги
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Бюджет розподілено: на що підуть кошти та скільки виділять

Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

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