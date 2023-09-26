Дві іноземні залізничні компанії запускають рейси в Україну: коли і що відомо

Приватна польська залізнична компанія SKPL незабаром запустить нові рейси за маршрутом Рава-Руська – Варшава, а чеська залізнична пасажирська компанія RegioJet запустить рейси за маршрутами Чоп – Прага та Перемишль – Берлін – Ганновер.

Про це повідомив голова правління АТ Укрзалізниця Євген Лященко в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

Він сказав, що сполучення Рава-Руська – Варшава буде запущено в жовтні 2023 року. Компанія RegioJet розпочне виконувати рейси Чоп – Прага приблизно з листопада. Лященко додав, що щодо третього місяця осені це приблизно, але запуск рейсу точно відбудеться у поточному році.

Зараз дивляться

Глава УЗ зауважив, що замовником цих послуг є Укрзалізниця, оскільки компанія не має достатньо рухомого складу для виконання пасажирських перевезень євроколією.

— SKPL платимо ми як замовники послуг перевезення пасажирів їхнім рухомим складом. Але кошти від продажу квитків отримує УЗ. RegioJet працює за іншою моделлю: буде повністю покривати операційні витрати, а модель розподілу прибутку від продажу квитків з УЗ наразі ще обговорюється, – розповів Лященко.

На пасажирські перевезення вирішили допустити іноземних перевізників, оскільки УЗ не має достатньої кількості рухомого складу.

Він додав, що згодом може бути створена і європейська пасажирська компанія УЗ, як з’явилася на ринку вантажних перевезень Cargo Polska. Водночас, Лященко сказав, що це складний і тривалий процес і питання не одного року.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.