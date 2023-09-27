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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Обов’язкові предмети для НМТ у 2024-му: які зміни очікуються

Тестування
Фото: Depositphotos

У 2024 році випускники знову писатимуть національний мультипредметний тест (НМТ), оскільки через повномасштабну війну провести повноцінне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) неможливо.

Водночас наступного року очікуються певні зміни щодо вступу до вишів, які прописані у законі, що готується до реєстрації у Верховній Раді.

Скільки предметів потрібно складати на НМТ 2024

Основе нововведення НМТ 2024 – тестування з чотирьох предметів, три з яких обов’язкові – українська мова, історія України та математика, а вибір четвертого лишається за вступником.

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– Формат НМТ у 2024 році: 3+1. Відтепер вступники в обов’язковому порядку складатимуть не 3 предмети, а 4: українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір, – пояснив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

При цьому усі предмети, за його словами, учасники НМТ складатимуть в один день у такому форматі: 2 години тестування, потім перерва і ще 2 години тестування.

– Таким чином ми рухаємось до стандартів європейських країн, де на випуску зі школи перевіряють знання не менш ніж з 5 предметів, – додав він.

Якщо хвороба, повітряна тривога чи ще якісь поважні причини завадять скласти НМТ у визначений день, його учасник зможе пройти тестування під час додаткової сесії.

Міністерство освіти і науки також вирішило не проводити Державну підсумкову атестацію (ДПА) в 9 і 11 класах у 2024 році. Це обумовлено тим, що програма Нова українська школа ще не охопила 9-й клас, і проведення атестації за старою програмою стало б недоцільним.

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Джерело: Міносвіти
Війна в Україні, Вища освіта, ЗНО, Міносвіти, МОН, Освіта в Україні, тестування
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