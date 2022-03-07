Украинцы смогут на законных основаниях находиться в Польше 18 месяцев, сообщил премьер-министр Республики Польша Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам заседания правительства, посвященного вопросу украинских беженцев:

— В Польшу приехало уже более 1 млн беженцев, большинство — женщины и дети, пока мужчины защищают свою землю, — сказал премьер. — Принят закон, предлагающий “своего рода замену нормальной жизни для тех, кто прибыл в Польшу”: украинцы смогут на законных основаниях провести в Польше 18 месяцев.

Граждане Украины смогут спокойно работать в Польше. Срок пребывания может быть продлен еще на 18 месяцев, итого граждане Украины смогут пробыть в Польше до трех лет.

Поляки, принимающие под крышей украинских беженцев, получат финподдержку от государства — около 40 злотых в день ($8,7), или порядка 1200 злотых в месяц ($263).

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Украинцы не будут иметь приоритетного доступа к госуслугам (на общих основаниях).

У кого из украинцев есть действующий биометрический паспорт – можно работать, согласно разрешениям. Время выдачи разрешения составляет 3-7 рабочих дней. При наличии Карты Поляка разрешение на работу не требуется.